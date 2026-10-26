Ψάρια της Αμμοχώστου με φίδια του Βαρωσιού

Η επιστροφή του Βαρωσιού στους νόμιμους κατοίκους του κάτω από την ομπρέλα των Ηνωμένων Εθνών και το άνοιγμα του λιμανιού της Αμμοχώστου για διεθνές εμπόριο κάτω από τον έλεγχο της ΕΕ, σημαίνει να λυθεί τουλάχιστον το μισό Κυπριακό. Μάλιστα, είναι το σημαντικότερο βήμα στον δρόμο προς τη λύση. Σου είπαν απόρριψέ το, κι εσύ το απέρριψες, έτσι δεν είναι; Και σου κακοφαίνεται που σε αποκαλούν «κατοχικό ηγέτη». Πώς να σε αποκαλέσουν. Δεν είσαι κατοχικός ηγέτης; Δεν υπηρετείς την κοινότητά σου, υπηρετείς τον κατακτητή. Ποιοι είναι τα αφεντικά σου; Εκείνοι που λένε δεν δώσαμε έστω και μία πέτρα, δεν αποσύραμε έστω και έναν στρατιώτη. Γιατί απέρριψες αυτήν την πρόταση, την οποία έπρεπε να αρπάξεις στον αέρα; Τι κακό έπαθες από αυτήν; Δικό σου είναι το Βαρώσι; Πόσα χρόνια ακόμα θα το ταΐζεις έτσι στα φίδια; Και παραπονιέσαι και για την απομόνωση. Μήπως αντιλαμβάνεσαι ότι χάνεις το δικαίωμα να κάνεις αυτό το παράπονο με την απόρριψη αυτής της πρότασης; Νομίζεις ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά εύκολα υπέβαλε αυτήν την πρόταση. Εκείνοι ζητούν πίσω αυτά που έχασαν. Και γι’ αυτό δέχονται να συνδεθεί με τον κόσμο ο πνεύμονας του παράνομου οικοδομήματος που έκτισες στον βορρά. Εσύ το απορρίπτεις. Αναφέρεσαι στην Μπαρτσελόνα. Στο φεστιβάλ της Κερύνειας. Τι ασήμαντα πράγματα είναι αυτά. Τι είναι αυτά κοντά στο Βαρώσι και το λιμάνι της Αμμοχώστου… Αποφεύγεις την ουσία. Και για μένα δεν είναι καθόλου πράγματα που προκαλούν έκπληξη αυτά. Το έγραψα πολλές φορές και όταν κατήλθες ως υποψήφιος. Και σάστισα πιο πολύ, όταν έτρεξαν στην κάλπη συμμετέχοντας στο κοπάδι ακόμα και κάποιοι τους οποίους νόμιζα διανοούμενους και διορατικούς. Σε τι ωφελεί, έστω και αν μετάνιωσαν τώρα; Δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα για τα οποία δεν θα μετανιώσουμε στο τέλος; Όσοι σε είδαν καταλαβαίνουν καλύτερα τώρα τον Μουσταφά Ακιντζί. Και τον αποκαλούν τον «τελευταίο ηγέτη». Αλλά ξεχνούν πως χάρη σε εσένα έγινε εκείνο το πραξικόπημα της Άγκυρας κατά του Ακιντζί.

Και αυτή η περίοδος δεν διαφέρει καθόλου από την περίοδο Τατάρ. Εκείνος έλεγε ανοησίες. Ενώ εσύ αερολογείς ακαδημαϊκά. Ο Ραούφ Ντενκτάς χρησιμοποιούσε μια ευπρεπή γλώσσα. Η Τουρκία ένιωθε περήφανη γι’ αυτόν. Θα νιώθει περήφανη και για εσένα!