Χειροπέδες σε 50χρονο στη Λευκωσία - Εντοπίστηκαν δύο κλεμμένα ποδήλατα σε πολυκατοικία

Σύμφωνα με την Αστυνομία, έπειτα από αξιολόγηση πληροφορίας, μέλη της Δύναμης διενήργησαν χθες βράδυ έρευνα στο διαμέρισμα του 50χρονου στη Λευκωσία.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα ποδήλατο και ένα κράνος, για τα οποία ο 50χρονος δεν φέρεται να έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις ως προς την προέλευσή τους.

Παράλληλα, σε κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας όπου διαμένει, εντοπίστηκαν τα δύο ποδήλατα που είχαν προηγουμένως καταγγελθεί ως κλοπιμαία.

Ως αποτέλεσμα, ο 50χρονος συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας και τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Ο ύποπτος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης διάρκειας πέντε ημερών.

Την υπόθεση διερευνά ο Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός Λευκωσίας.