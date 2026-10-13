Οδικά έργα προκαλούν καθυστερήσεις στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η κυκλοφορία διοχετεύεται στο δευτερεύον οδικό δίκτυο μέσω της εξόδου Αγίας Βαρβάρας, ενώ οι οδηγοί που κατευθύνονται προς την Πάφο καλούνται να χρησιμοποιούν και την έξοδο Ανατολικού, ώστε να αποφεύγονται περαιτέρω καθυστερήσεις.

Η Αστυνομία προτρέπει το κοινό να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή, να τηρεί τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των αστυνομικών που βρίσκονται επί καθήκοντι στην περιοχή.