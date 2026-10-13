Πυκνή τροχαία κίνηση παρατηρείται στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου με κατεύθυνση προς την Πάφο, λόγω οδικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Οδικά έργα προκαλούν καθυστερήσεις στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου
Η κυκλοφορία διοχετεύεται μέσω του δευτερεύοντος οδικού δικτύου από την έξοδο Αγίας Βαρβάρας, ενώ συστήνεται η χρήση και της εξόδου Ανατολικού για αποφυγή καθυστερήσεων.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, η κυκλοφορία διοχετεύεται στο δευτερεύον οδικό δίκτυο μέσω της εξόδου Αγίας Βαρβάρας, ενώ οι οδηγοί που κατευθύνονται προς την Πάφο καλούνται να χρησιμοποιούν και την έξοδο Ανατολικού, ώστε να αποφεύγονται περαιτέρω καθυστερήσεις.
Η Αστυνομία προτρέπει το κοινό να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή, να τηρεί τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των αστυνομικών που βρίσκονται επί καθήκοντι στην περιοχή.
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