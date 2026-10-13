Απόφαση Ανώτατου: Νομικά καλυμμένα τα εντάλματα έρευνας για Τζιαπούρα

Η αίτηση στο Ανώτατο αφορούσε τα δικαστικά εντάλματα έρευνας που έγιναν σε οικίες και υποστατικά. Σύμφωνα με τα όσα είχε αναφέρει ο εξεταστής της υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου, οι εν λόγω παράνομες δραστηριότητες φέρονται να αποφέρουν τεράστια χρηματικά ποσά, ενώ ο ιθύνων νους της όλης παράνομης δραστηριότητας, φέρεται να είναι συγκεκριμένος κατάδικος ο οποίος εκτίει ποινή φυλάκισης στις Κεντρικές Φυλακές της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τον τελευταίο να φέρεται να χρησιμοποιεί, από τις Κεντρικές Φυλακές, «έξυπνη τηλεφωνική συσκευή», και μάλιστα με αγγλικό αριθμό κλήσης για ευνόητους λόγους. Με την εν λόγω συσκευή φέρεται να επικοινωνεί τόσο με την αιτήτρια (σ.σ. Ν. Τζιαπούρα) όσο και με άλλο πρόσωπο εκτός των Κεντρικών Φυλακών, και στο πλαίσιο της εν λόγω επικοινωνίας «δίδει οδηγίες/προβαίνει σε διευθετήσεις για τη διαχείριση και αποθήκευση των πιο πάνω αναφερόμενων παράνομων χρημάτων».

Συγκεκριμένα, «η είσπραξη/παραλαβή των παράνομων χρημάτων από μέρη, υποστατικά και πρόσωπα, γίνεται από τον Ο.Φ (στην βάση οδηγιών του 1ου ύποπτου. Ακολούθως, ο Ο.Φ. τα μεταφέρει και τα παραδίδει στην 2η ύποπτη.» Το συνολικό χρηματικό ποσό που παραδίδεται εβδομαδιαίως, προϊόν της παράνομης δραστηριότητας, φέρεται να ανέρχεται στις €50.000 περίπου, ενώ το χρηματικό ποσό το οποίο συγκεντρώθηκε τους τελευταίους έξι μήνες φέρεται να πλησιάζει το €1.000.000.

Η αιτήτρια μετά την παραλαβή των χρηματικών ποσών, φέρεται να διαμοιράζει αυτά, κατόπιν οδηγιών και/ή συνεννόησης με τον πιο πάνω κατάδικο, με τον οποίο διατηρεί σχέση, ως ακολούθως: «Για τα έξοδα του Ινστιτούτου Αισθητικής της ιδίας, με την ονομασία …, που βρίσκεται στην οδό …, για προσωπικά έξοδα της ιδίας, Χρηματικά ποσά παραδίδονται στην 3η ύποπτη και στον πατέρα και τον αδελφό της 2ης ύποπτης, για την πληρωμή συνεργατών του 1ου υπόπτου, χρηματικό ποσό φυλάσσεται για λογαριασμό του 1ου, σε πέντε διαφορετικούς χώρους.

Στην ένορκη δήλωση του αστυνομικού, καταγράφεται πως η πιο πάνω «πηγή», έδωσε συμπληρωματική πληροφορία στην Αστυνομία, στις 20.6.2025, σύμφωνα με την οποία η αιτήτρια συνεργάζεται με τρεις συγκεκριμένους δεσμοφύλακες των Κεντρικών Φυλακών, τους οποίους και κατονομάζει, στους οποίους η αιτήτρια δίδει χρηματικά ποσά, προκειμένου ο πιο πάνω κατάδικος να έχει ευνοϊκή μεταχείριση καθ' ον χρόνο εκτίει ποινή φυλάκισης στις Κεντρικές Φυλακές. Η ευνοϊκή αυτή μεταχείριση συνίσταται (α) σε μεταφορά ναρκωτικών και άλλων ουσιών «σύμφωνα πάντα με τις καθημερινές ανάγκες του κατάδικου», και (β) σε «ενημέρωση του κατάδικου από τη 2η ύποπτη, κατόπιν πληροφόρησης των 3 δεσμοφυλάκων, έτσι ώστε αυτός να αποκρύψει παράνομες ουσίες ή αντικείμενα που έχει στην κατοχή του (ναρκωτικά, κινητό τηλέφωνο), σε περίπτωση έρευνας».

Κατάληξη

Το Ανώτατο Δικαστήριο στην απόφασή του σημειώνει: «καταλήγω πως από το σύνολο του μαρτυρικού υλικού και των στοιχείων που είχαν τεθεί ενώπιον του κατώτερου Δικαστηρίου, αυτό μπορούσε να καταλήξει ότι «Υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύεται ότι στην οικία και υποστατικά της αιτήτριας που βρίσκονται στην οδό …, αποκρύπτονται τεκμήρια, όπως χρηματικά ποσά σε μετρητά και κινητά τηλέφωνα», τα οποία, σύμφωνα πάντα με το μαρτυρικό υλικό, σχετίζονται με τη διάπραξη των σοβαρών, οργανωμένων και κατ' επανάληψη εγκλημάτων που διερευνούσε η Αστυνομία. Όσον αφορά στην αναγκαιότητα έκδοσης του προσβαλλόμενου εντάλματος έρευνας, για την οποία το κατώτερο Δικαστήριο επίσης ικανοποιήθηκε, θα είμαι σύντομος. Η υπόθεση που διερευνούσε η Αστυνομία, ως ελέχθη, ήταν εξαιρετικά σοβαρή, με αρκετά πρόσωπα αναμεμειγμένα και με συγκεκριμένο ρόλο έκαστος. Μάλιστα ο ιθύνων νους της όλης παράνομης δραστηριότητας φέρεται να είναι κατάδικος, ο οποίος εκτίει ποινή φυλάκισης στις Κεντρικές Φυλακές, με τον οποίο η αιτήτρια φέρεται να έχει διαρκή τηλεφωνική επικοινωνία, με απώτερο στόχο την οικονομική διαχείριση και αποθήκευση των χρηματικών ποσών που παράνομα και συστηματικά εξασφαλίζονται. Ο κίνδυνος απόκρυψης ή αποξένωσης χρημάτων, προϊόν της εγκληματικής δραστηριότητας, είτε από τους υπόπτους είτε από τρίτα πρόσωπα, ήταν υπαρκτός. Το ίδιο ισχύει και για τα κινητά τηλέφωνα που φέρεται να κατέχει και χρησιμοποιεί η αιτήτρια για να έχει επικοινωνία με τον ιθύνοντα νου προς επίτευξη του κοινού παράνομου σκοπού», αναφέρεται.

Η συνέχεια

Η συνέχεια της υπόθεσης είναι ορισμένη ενώπιον του Κακουργιοδικείου τον ερχόμενο Νοέμβριο. Σημειώνεται στο Ανώτατο Δικαστήριο η 2η κατηγορούμενη (σ.σ. Νάταλυ Τζιαπούρα) είχε αιτηθεί ακύρωση του εντάλματος έρευνας που έγινε σε τραπεζική θυρίδα που διατηρεί. Μετά την εξέταση της αίτησης, το Δικαστήριο έκρινε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και ακύρωσε το ένταλμα έρευνας.