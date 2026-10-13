Στις 27 Ιανουαρίου 2027 η έναρξη της ακρόασης της υπόθεσης του θανάτου του νεαρού Αλέξανδρου Αντωνίου με κατηγορούμενο 58χρονο

Ο 58χρονος μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 10:00 σήμερα το πρωί από τις Κεντρικές Φυλακές, όπου κρατείται, στο Μόνιμο Κακουργιοδικείο που συνεδριάζει στην Πάφο, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Η αίθουσα του Δικαστηρίου ήταν κατάμεστη από συγγενείς, φίλους και πολίτες που παρακολουθούν την εξέλιξη της υπόθεσης. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας Ανδρέας Χατζηκύρου, ζήτησε αναβολή, εξηγώντας ότι στόχος είναι να συμφωνηθούν και να καταγραφούν ως παραδεκτά γεγονότα όλα τα ζητήματα για τα οποία δεν υπάρχει διαφωνία, με εξαίρεση τη θέση της Κατηγορούσας Αρχής σε σχέση με την κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 58χρονου συμφώνησε με το αίτημα, επισημαίνοντας ότι απαιτείται επιπρόσθετος χρόνος για την προετοιμασία των παραδεκτών γεγονότων, ώστε να περιοριστεί και ο χρόνος εκδίκασης της υπόθεσης. Όπως αναφέρθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου, μέχρι στιγμής αναμενόταν να καταθέσουν συνολικά 98 μάρτυρες. Ωστόσο, με την προσκόμιση των παραδεκτών γεγονότων, ο αριθμός των μαρτύρων εκτιμάται ότι θα μειωθεί. Καμία από τις δύο πλευρές δεν ήταν, πάντως, σε θέση να προσδιορίσει τον τελικό αριθμό.

Η πρόεδρος του Κακουργιοδικείου Πάφου έκανε αποδεκτό το αίτημα αναβολής για την προετοιμασία των παραδεκτών γεγονότων. Λαμβάνοντας υπόψη, όπως ανέφερε, το πρόγραμμα του Δικαστηρίου, όρισε την υπόθεση για σκοπούς έναρξης της δικαστικής διαδικασίας και ακρόασης στις 27 Ιανουαρίου 2027. Κατά τη διαδικασία, ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής ζήτησε όπως ο κατηγορούμενος παραμείνει υπό κράτηση. Ο κ. Χατζηκύρου επικαλέστηκε τη σοβαρότητα των αδικημάτων που αντιμετωπίζει, τονίζοντας ότι η ανθρώπινη ζωή αποτελεί το ύψιστο αγαθό. Παράλληλα, έγινε αναφορά στον κίνδυνο μη εμφάνισης του κατηγορουμένου ενώπιον του Δικαστηρίου. Ο συνήγορος υπεράσπισης δεν έφερε ένσταση στο αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής, αναφέροντας ότι δεν αλλάζουν τα γεγονότα.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την προηγούμενη δικάσιμο ο 58χρονος απάντησε μη παραδοχή στην κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης για τον θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Αντωνίου, ενώ παραδέχθηκε την κατηγορία της μαχαιροφορίας.

Συγκεκριμένα, παραδέχθηκε ότι έφερε εκτός της οικίας και της αυλής του σουγιά πορτοκαλί χρώματος, ο οποίος, σύμφωνα με την υπόθεση της Κατηγορούσας Αρχής, χρησιμοποιήθηκε για το θανατηφόρο πλήγμα σε βάρος του νεαρού. Ο δικηγόρος Ηλίας Στεφάνου, συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου, είχε αναφέρει ενώπιον του Δικαστηρίου ότι ο πελάτης του δεν αποδέχεται τον ισχυρισμό περί προμελέτης. Όπως είχε υποστηρίξει, τα πραγματικά γεγονότα δεν αμφισβητούνται από την πλευρά της υπεράσπισης, η οποία, ωστόσο, υποστηρίζει ότι η υπόθεση αφορά ανθρωποκτονία και όχι φόνο εκ προμελέτης.

Στο μεταξύ, η Κατηγορούσα Αρχή έχει ήδη καταθέσει ενώπιον του Δικαστηρίου το σύνολο των τεκμηρίων που βρίσκονται στην κατοχή της. Μεταξύ των τεκμηρίων περιλαμβάνονται βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφει την εξέλιξη του επεισοδίου, καθώς και εκθέσεις εμπειρογνωμόνων, οι οποίες αναμένεται να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας. Ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής παρέδωσε στο Δικαστήριο τα επίμαχα βίντεο και τις σχετικές εκθέσεις.

Η υπόθεση αφορά τον θανάσιμο τραυματισμό του Αλέξανδρου Αντωνίου, ο οποίος σημειώθηκε το απόγευμα της 19ης Νοεμβρίου 2025 στην κοινότητα Κονιών, στην επαρχία Πάφου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, γενετικό υλικό που εντοπίστηκε στην πλάτη του καθίσματος του οδηγού, όπου καθόταν το θύμα, ταυτοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Γενετικής και αποδόθηκε στον 58χρονο κατηγορούμενο. Παράλληλα, η ιατροδικαστική εξέταση κατέδειξε ότι ο θάνατος του νεαρού προκλήθηκε από πλήγμα με νύσσον και τέμνον όργανο στην περιοχή της καρωτίδας.

Μετά τη μη παραδοχή στην κύρια κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης, η υπόθεση οδηγείται σε πλήρη ακροαματική διαδικασία, κατά την οποία αναμένεται να εξεταστούν τα στοιχεία της Κατηγορούσας Αρχής και οι θέσεις της υπεράσπισης.