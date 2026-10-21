«Τα λύσαμε όλα και μας φταίει ο Αργυρός»: Η παρέμβαση Τσαλίκη για τον σάλο στο Παρίσι και η αντίδραση της Νίκα (βίντεο)

Με βίντεο που ανάρτησε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου στο Instagram, ο Γιώργος Τσαλίκης υπερασπίστηκε τον συνάδελφό του, ο οποίος δέχθηκε κριτική τόσο για την πραγματοποίηση της συναυλίας του στις 18 Οκτωβρίου όσο και για την προώθηση του νέου του τραγουδιού «Ρεύμα» μέσω TikTok, με φόντο τον Πύργο του Άιφελ.

«Save Αργυρός. Έλα ρε παιδιά. Έλα. Τα λύσαμε όλα και μας φταίει ο Αργυρός. Αφήστε τον άνθρωπο να κάνει την όμορφη καριέρα του και στείλτε φως. Αφήστε πια την τόσο αυστηρή κριτική. Είναι περίεργες εποχές και είμαστε όλοι στην τσίτα. Κουλ, αγάπη και ηρεμία», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Στο βίντεο, ο τραγουδιστής σχολίασε τις επικρίσεις που δέχθηκε ο Αργυρός επειδή δεν ακύρωσε τη συναυλία του λόγω των διαδηλώσεων στη Γαλλία, αλλά και επειδή δεν προχώρησε προηγουμένως σε δημόσια τοποθέτηση για όσα συνέβαιναν στο Παρίσι.

Ο Γιώργος Τσαλίκης υποστήριξε ότι δεν έχουν όλοι οι καλλιτέχνες την ίδια ευχέρεια στη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων, ενώ τόνισε ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός συμβάλλει σημαντικά στην προβολή της ελληνικής μουσικής στο εξωτερικό και στη σύνδεση της νεότερης γενιάς της ομογένειας με την Ελλάδα.

«Ο μοναδικός Έλληνας αυτή τη στιγμή, που κάνει πράγματα στο εξωτερικό και φέρνει και ενώνει την ομογένεια και τη νεολαία στην Ελλάδα, είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός», ανέφερε, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, θα έπρεπε να τον ανακηρύξει πολιτιστικό πρεσβευτή της νεολαίας στο εξωτερικό.

«Αφήστε τον, τα λύσαμε όλα και τα βάλαμε με τον Αργυρό», πρόσθεσε.

Η δημόσια παρέμβασή του προκάλεσε και την αντίδραση της συζύγου του Κωνσταντίνου Αργυρού, Αλεξάνδρας Νίκα, η οποία σχολίασε κάτω από την ανάρτηση με emoji χειροκροτημάτων, εκφράζοντας τη συμφωνία της με όσα ανέφερε ο τραγουδιστής.