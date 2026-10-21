Τη δημόσια στήριξή του στον Κωνσταντίνο Αργυρό, μετά τις αντιδράσεις για τη συναυλία του στο Παρίσι και το βίντεο που δημοσίευσε μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ εν μέσω σοβαρών επεισοδίων στη γαλλική πρωτεύουσα, εξέφρασε ο Γιώργος Τσαλίκης, καλώντας όσους τον επικρίνουν να χαλαρώσουν.
«Τα λύσαμε όλα και μας φταίει ο Αργυρός»: Η παρέμβαση Τσαλίκη για τον σάλο στο Παρίσι και η αντίδραση της Νίκα (βίντεο)
Ο Γιώργος Τσαλίκης παίρνει δημόσια θέση υπέρ του Κωνσταντίνου Αργυρού μετά τις επικρίσεις για τη συναυλία και το βίντεο στον Πύργο του Άιφελ – Το χειροκρότημα της Αλεξάνδρας Νίκα
Με βίντεο που ανάρτησε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου στο Instagram, ο Γιώργος Τσαλίκης υπερασπίστηκε τον συνάδελφό του, ο οποίος δέχθηκε κριτική τόσο για την πραγματοποίηση της συναυλίας του στις 18 Οκτωβρίου όσο και για την προώθηση του νέου του τραγουδιού «Ρεύμα» μέσω TikTok, με φόντο τον Πύργο του Άιφελ.
@argiros_konstantinos REVMA in Paris ⚡️ #eiffeltower #paris ♬ Revma - Konstantinos Argiros
«Save Αργυρός. Έλα ρε παιδιά. Έλα. Τα λύσαμε όλα και μας φταίει ο Αργυρός. Αφήστε τον άνθρωπο να κάνει την όμορφη καριέρα του και στείλτε φως. Αφήστε πια την τόσο αυστηρή κριτική. Είναι περίεργες εποχές και είμαστε όλοι στην τσίτα. Κουλ, αγάπη και ηρεμία», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.
Στο βίντεο, ο τραγουδιστής σχολίασε τις επικρίσεις που δέχθηκε ο Αργυρός επειδή δεν ακύρωσε τη συναυλία του λόγω των διαδηλώσεων στη Γαλλία, αλλά και επειδή δεν προχώρησε προηγουμένως σε δημόσια τοποθέτηση για όσα συνέβαιναν στο Παρίσι.
Ο Γιώργος Τσαλίκης υποστήριξε ότι δεν έχουν όλοι οι καλλιτέχνες την ίδια ευχέρεια στη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων, ενώ τόνισε ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός συμβάλλει σημαντικά στην προβολή της ελληνικής μουσικής στο εξωτερικό και στη σύνδεση της νεότερης γενιάς της ομογένειας με την Ελλάδα.
«Ο μοναδικός Έλληνας αυτή τη στιγμή, που κάνει πράγματα στο εξωτερικό και φέρνει και ενώνει την ομογένεια και τη νεολαία στην Ελλάδα, είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός», ανέφερε, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, θα έπρεπε να τον ανακηρύξει πολιτιστικό πρεσβευτή της νεολαίας στο εξωτερικό.
«Αφήστε τον, τα λύσαμε όλα και τα βάλαμε με τον Αργυρό», πρόσθεσε.
Η δημόσια παρέμβασή του προκάλεσε και την αντίδραση της συζύγου του Κωνσταντίνου Αργυρού, Αλεξάνδρας Νίκα, η οποία σχολίασε κάτω από την ανάρτηση με emoji χειροκροτημάτων, εκφράζοντας τη συμφωνία της με όσα ανέφερε ο τραγουδιστής.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.