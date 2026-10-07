Υπουργείο Υγείας: 87% των μητέρων θήλασε το βρέφος του – Μόλις στο 28% ο αποκλειστικός θηλασμός

Σε ανακοίνωσή του, με αφορμή τον φετινό Μήνα Προώθησης Μητρικού Θηλασμού στην Κύπρο, το Υπουργείο σημειώνει ότι τα δεδομένα, σε συνδυασμό με τη συνεχή παρακολούθηση των δεικτών, καταδεικνύουν την ανάγκη για σταθερές επενδύσεις σε τεκμηριωμένες παρεμβάσεις. Τονίζεται επίσης η σημασία της ενίσχυσης της υποστήριξης τόσο κατά την παραμονή της μητέρας στο μαιευτήριο όσο και μετά την έξοδό της, στην κοινότητα.

Κεντρικό μήνυμα των παγκόσμιων εκδηλώσεων για τον μητρικό θηλασμό το 2026 είναι «Μητρικός θηλασμός για ένα βιώσιμο ξεκίνημα στη ζωή: ενισχύουμε ό,τι είναι αποτελεσματικό». Το μήνυμα αυτό αποτελεί τη βάση του Μήνα Προώθησης Μητρικού Θηλασμού στην Κύπρο, ο οποίος τιμάται, όπως κάθε χρόνο, καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου.

Το φετινό θέμα εστιάζει στη συστηματική αξιοποίηση παρεμβάσεων που αποδεδειγμένα βελτιώνουν τα αποτελέσματα του μητρικού θηλασμού, μέσω της παρακολούθησης της προόδου, της αξιολόγησης του αντίκτυπου και της ενίσχυσης αποτελεσματικών πρακτικών σε όλα τα επίπεδα.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τη UNICEF, ο μητρικός θηλασμός είναι ένας από τους πιο αποδοτικούς και αποτελεσματικούς τρόπους προστασίας της υγείας των παιδιών και των μητέρων. Συνδέεται άμεσα με τη διατροφή, την επιβίωση, την υγιή ανάπτυξη και την ευημερία των παιδιών, ενώ συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων, στην ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η φετινή εκστρατεία υπογραμμίζει ότι η πρόκληση δεν είναι πλέον μόνο να γνωρίζουμε ποιες πρακτικές λειτουργούν. Απαιτούνται επαρκείς επενδύσεις από όλους τους εμπλεκόμενους, συνέπεια στην εφαρμογή και ενίσχυση των επιτυχημένων παρεμβάσεων, ώστε κάθε μητέρα και παιδί να έχουν πρόσβαση σε έγκαιρη, ποιοτική και συνεχή υποστήριξη.

Ο Μήνας Προώθησης καλεί όλους τους φορείς να παρακολουθούν την πρόοδο, να αξιολογούν τις παρεμβάσεις και να επενδύουν σε όσα αποδίδουν. Ζητεί επίσης να διασφαλιστεί ότι η στήριξη του θηλασμού είναι διαθέσιμη, προσβάσιμη και συνεχής για όλες τις μητέρες, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής, την κοινωνικοοικονομική κατάσταση ή το εργασιακό τους περιβάλλον.

Το Υπουργείο αναφέρει ότι η προώθηση, η προστασία και η υποστήριξη του μητρικού θηλασμού αποτελούν διαχρονική προτεραιότητα στον τομέα της δημόσιας υγείας. Η αναθεωρημένη Εθνική Πολιτική Μητρικού Θηλασμού Κύπρου, η οποία εγκρίθηκε πρόσφατα από το Υπουργικό Συμβούλιο, βασίζεται στα Δέκα Βήματα για Επιτυχή Μητρικό Θηλασμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της UNICEF.

Το Υπουργείο Υγείας και η Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θηλασμού Κύπρου καλούν τους επαγγελματίες υγείας, τους εργοδότες, τους οργανωμένους φορείς, τις τοπικές αρχές και την κοινωνία ευρύτερα να συμβάλουν ενεργά στη δημιουργία μιας κοινωνίας φιλικής προς τα βρέφη και τον θηλασμό. Η ενίσχυση των συστημάτων υποστήριξης του μητρικού θηλασμού, προστίθεται, αποτελεί επένδυση στη δημόσια υγεία, την ισότητα, την ανθεκτικότητα των οικογενειών και το βιώσιμο μέλλον των παιδιών.

Πηγή: ΚΥΠΕ