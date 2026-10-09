Παμπορίδης για Αννίτα: Υπέστη συντονισμένη υπόσκαψη με κατινιές και ψιθύρους - Έχει τον απόλυτο σεβασμό μου

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο κ. Παμπορίδης αναφέρθηκε στην αμφισβήτηση που δέχθηκε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ το προηγούμενο διάστημα, εξαίροντας τη στάση της και την απόφασή της να διαφυλάξει την ενότητα της παράταξης.

«Η Αννίτα Δημητρίου αμφισβητήθηκε όσο λίγοι πολιτικοί, υπέστη συντονισμένη υπόσκαψη με κατινιές και ψιθύρους, αλλά στάθηκε αντάξια της ιστορικής θέσης που κατέχει, διαφυλάττοντας την ενότητα του κόμματος», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Παμπορίδης εξέφρασε παράλληλα τον θαυμασμό του προς την κ. Δημητρίου, σημειώνοντας ότι η απόφαση που έλαβε ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τον σεβασμό του προς το πρόσωπό της. «Είχε ούτως ή άλλως τον θαυμασμό μου. Από εχθές έχει και τον απόλυτο μου σεβασμό», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Καταλήγοντας, ο κ. Παμπορίδης απευθύνθηκε προσωπικά στην πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, διαβεβαιώνοντάς την για τη στήριξή του. «Πρόεδρε μου, όσο πορεύεσαι στην κομματική γραμμή που χάραξαν οι ιδρυτές μας, θα έχεις την αμέριστη στήριξη μου», σημείωσε.

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