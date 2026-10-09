Με θερμά λόγια για την Αννίτα Δημητρίου τοποθετήθηκε ο Γιώργος Παμπορίδης, βουλευτής Λευκωσίας και υποψήφιος για το προεδρικό χρίσμα του Δημοκρατικού Συναγερμού, μετά την απόφαση της προέδρου του κόμματος να αποσυρθεί από τη διαδικασία διεκδίκησης του χρίσματος για τις προεδρικές εκλογές του 2028.
Παμπορίδης για Αννίτα: Υπέστη συντονισμένη υπόσκαψη με κατινιές και ψιθύρους - Έχει τον απόλυτο σεβασμό μου
Την αμέριστη στήριξή του προς την πρόεδρο του ΔΗΣΥ εκφράζει ο Γιώργος Παμπορίδης, εξαίροντας τη στάση της μετά την απόσυρσή της από την κούρσα για το προεδρικό χρίσμα του 2028.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο κ. Παμπορίδης αναφέρθηκε στην αμφισβήτηση που δέχθηκε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ το προηγούμενο διάστημα, εξαίροντας τη στάση της και την απόφασή της να διαφυλάξει την ενότητα της παράταξης.
«Η Αννίτα Δημητρίου αμφισβητήθηκε όσο λίγοι πολιτικοί, υπέστη συντονισμένη υπόσκαψη με κατινιές και ψιθύρους, αλλά στάθηκε αντάξια της ιστορικής θέσης που κατέχει, διαφυλάττοντας την ενότητα του κόμματος», έγραψε χαρακτηριστικά.
Ο Γιώργος Παμπορίδης εξέφρασε παράλληλα τον θαυμασμό του προς την κ. Δημητρίου, σημειώνοντας ότι η απόφαση που έλαβε ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τον σεβασμό του προς το πρόσωπό της. «Είχε ούτως ή άλλως τον θαυμασμό μου. Από εχθές έχει και τον απόλυτο μου σεβασμό», ανέφερε στην ανάρτησή του.
Καταλήγοντας, ο κ. Παμπορίδης απευθύνθηκε προσωπικά στην πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, διαβεβαιώνοντάς την για τη στήριξή του. «Πρόεδρε μου, όσο πορεύεσαι στην κομματική γραμμή που χάραξαν οι ιδρυτές μας, θα έχεις την αμέριστη στήριξη μου», σημείωσε.
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Η @AnnitaDemetriou αμφισβητήθηκε όσο λίγοι πολιτικοί, υπέστη συντονισμένη υπόσκαψη με κατινιές και ψιθύρους, αλλά στάθηκε αντάξια της ιστορικής θέσης που κατέχει, διαφυλάττοντας την ενότητα του κόμματος . Είχε ούτως ή άλλως τον θαυμασμό μου. Από εχθές έχει και τον απόλυτο μου σεβασμό. Πρόεδρε μου, όσο πορεύεσαι στην κομματική γραμμή που χάραξαν οι ιδρυτές μας, θα έχεις την αμέριστη στήριξη μου. #Respect #ΜαζίΣου— George Pamboridis (@GPamboridis) October 9, 2026
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