Στην έντονη κριτική που του ασκήθηκε για τον ρόλο που διαδραμάτισε στις εξελίξεις του ΔΗΣΥ σε σχέση με τον κομματικό υποψήφιο των προεδρικών εκλογών, απαντά ο Φρίξος Κουλέρμος. Οι επικρίσεις συνδέθηκαν με την παρουσία του στα γραφεία της Πινδάρου στην κρίσιμη σύσκεψη των Αννίτα Δημητρίου, Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργου Παμπορίδη, της οποίας ακολούθησε η απόσυρση του ενδιαφέροντος από τις εσωκομματικές εκλογές από την πρόεδρο της παράταξης.
«Πολιτικά ανήθικοι και κακοήθεις» - Τοποθέτηση Φρίξου Κουλέρμου για κατηγορίες εκβιασμού και κηδεμονίας
«Στα γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού μετέβηκα μόνος, όταν με κάλεσε η πρόεδρος κα Αννίτα Δημητρίου. Όχι ως εκδότη ή καναλάρχη, αλλά, υποθέτω ως έναν από τους ανθρώπους που κτίσαμε τον Δημοκρατικό Συναγερμό», είπε ο εκδότης της εφημερίδας Αλήθεια.
Σε γραπτή δήλωση, μεταξύ άλλων, ο κ. Κουλέρμος κάνει λόγο για «Δούριους Ίππους» στο κόμμα και ότι μόνο πολιτικά ανήθικοι και κακοήθεις μπορούσαν να ερμηνεύσουν ως εκβιασμούς, πιέσεις, κηδεμονίες και κατινιές τη στάση του.
Όπως αναφέρει, κλήθηκε από την Αννίτα Δημητρίου στην Πινδάρου.
Ολόκληρη η δήλωσή του:
Μέσα σε εικοσιτέσσερεις ώρες άκουσα δεκάδες φορές από διάφορους όψιμους καλοθελητές ότι απειλώ, πιέζω και συκοφαντώ εις βάρος της προέδρου της παράταξής μας και του κ. Γιώργου Παμπορίδη.
Κρίνω ανάξιες σχολιασμού αυτές τις αισχρότητες, όμως αισθάνομαι υποχρεωμένος να αποκαταστήσω την αλήθεια για λόγους αυτοσεβασμού και ως ελάχιστη υποχρέωση έναντι των συνομιλητών μου.
Στα γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού μετέβηκα μόνος, όταν με κάλεσε η πρόεδρος κα Αννίτα Δημητρίου. Όχι ως εκδότη ή καναλάρχη, αλλά, υποθέτω ως έναν από τους ανθρώπους που κτίσαμε τον Δημοκρατικό Συναγερμό, που αγωνιούμε για την κατάσταση που προκάλεσαν στο κόμμα κάποιοι Δούρειοι Ίπποι και που καταβάλλουμε ανιδιοτελείς προσπάθειες να επαναφέρουμε την ενότητα στον κόσμο της παράταξης.
Αργότερα κατέφθασε και ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, που όπως αντιλαμβάνομαι προσκλήθηκε χωριστά από την πρόεδρο. Μαζί περάσαμε στο γραφείο της. Χωρίς να προηγηθεί καμία απολύτως συζήτηση, η κα Δημητρίου μάς ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση του χρίσματος του υποψήφιου του ΔΗΣΥ για τις προεδρικές, σε μια κίνηση αποκατάστασης της ενότητας της παράταξης. Μάς είπε ότι θα καλέσει και τον κ. Παμπορίδη να του το ανακοινώσει και μάς ζήτησε να μείνουμε να το ακούσουμε.
Ασφαλώς και μιλήσαμε και ανταλλάξαμε απόψεις και ιδέες, αλλά μόνο πολιτικά ανήθικοι και κακοήθεις μπορούσαν να τις ερμηνεύσουν ως εκβιασμούς, πιέσεις, κηδεμονίες και «κατινιές».
Λυπάμαι που υποχρεώθηκα σε αυτή τη διευκρινιστική ανακοίνωση. Εμείς που δώσαμε την ψυχή μας για αυτή την παράταξη δεν καταφεύγουμε σε αυτές τις πρακτικές.
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