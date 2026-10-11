Η απόφαση της προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτας Δημητρίου, να αποσυρθεί από την κούρσα διεκδίκησης του κομματικού χρίσματος ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028, επικαλούμενη την επιτακτική ανάγκη προστασίας της ενότητας του κόμματος, μπορεί να λεχθεί ότι θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την επικείμενη προεκλογική περίοδο ενόψει των προεδρικών εκλογών του '28. Η επίδραση μιας απόφασης, όποια χαρακτηριστικά και να έχει, δεν θα επιδράσει μόνο στο καθεστώς συνεκτικότητας του ΔΗΣΥ, δεν περιορίζεται στα στεγανά της Πινδάρου, αλλά μεταφέρεται ακαριαία στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό, προκαλώντας και τους πρώτους προβληματισμούς στο στρατόπεδο Χριστοδουλίδη. Στο Προεδρικό Μέγαρο, όπως ο «Π» αντιλαμβάνεται, ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται η συζήτηση εντός του ΔΗΣΥ, φέρνει το...
Οι νέοι συσχετισμοί δυσκολεύουν τον Χριστοδουλίδη - Στις συμπληγάδες ΔΗΣΥ και Κέντρου
Η αποφυγή της τριχοτόμησης στον ΔΗΣΥ, όχι μόνο δεν βολεύουν τον Νίκο Χριστοδουλίδη αλλά του στερούν τους κρίσιμους διαδρόμους αλιείας ψήφων που του είχαν χαρίσει τη νίκη το 2023. Την ίδια στιγμή, η αστάθεια, η εκλογική συρρίκνωση και η κοινοβουλευτική απουσία των κομμάτων του ενδιάμεσου χώρου, συνθέτουν ένα εξαιρετικά ρευστό και αβέβαιο τοπίο.
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