Οι διεκδικητές στήνουν τα στρατόπεδα τους - Κλειδώνει το δίπολο στον ΔΗΣΥ

Με ανακοίνωσή της χθες, η Πινδάρου υπενθύμισε ότι όλοι οι διεκδικητές δεσμεύτηκαν να σεβαστούν την ετυμηγορία των μελών και κάλεσε τα στελέχη να σταματήσουν την αναπαραγωγή σεναρίων και τις προσωπικές αιχμές. Ο κ. Δημητρίου, που παραδέχθηκε λάθη διαχείρισης από την ηγεσία, συμπεριλαμβάνοντας και τον εαυτό του, θα ζητήσει σήμερα από τους βουλευτές να μην τοποθετηθούν δημόσια υπέρ κανενός. Στην πράξη, όμως, στελέχη έχουν ήδη πάρει θέση, και πηγές στον Συναγερμό αναμένουν ότι η ένταση θα ανέβει τις επόμενες μέρες και θα κρατήσει μέχρι την κάλπη της 28ης Νοεμβρίου.

Ο μηχανισμός και η «λύση»

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου μπαίνει στην αναμέτρηση θεωρούμενος από πολλούς φαβορί. Ηγήθηκε του κόμματος για μια δεκαετία, γνωρίζει τον μηχανισμό όσο λίγοι και επιπρόσθετα κινείται κυρίως στην επαρχία, με συχνές επισκέψεις σε σωματεία και συλλόγους, ιδιαίτερα στην Πάφο. Σε μια εσωκομματική κάλπη, όπου ψηφίζουν μέλη και όχι το ευρύ εκλογικό Σώμα, αυτό το δίκτυο προσωπικών σχέσεων έχει βάρος. Πολιτικά, προτάσσει το Κυπριακό. Παρουσιάζει την υποψηφιότητά του ως υποψηφιότητα της λύσης, σε αντιδιαστολή με όσους εμφανίζονται ως διαχειριστές του status quo, ένα αφήγημα που, όπως εκτίμησε ο αναπληρωτής καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης Γιάννος Κατσουρίδης, του επιτρέπει να απευθυνθεί και πέρα από το κομματικό ακροατήριο. Το βάρος που κουβαλά είναι ο τρόπος με τον οποίον κινήθηκε. Η μακρά εκκρεμότητα για το αν θα κατέβει εντός ή εκτός διαδικασιών και η σύσκεψη της Πέμπτης στην Πινδάρου, με τη συμμετοχή του εκδότη της «Αλήθειας» Φρίξου Κουλέρμου, που οδήγησε στην απόσυρση της προέδρου, προκάλεσαν δυσαρέσκεια σε μέλη και στελέχη, ακόμη και σε ανθρώπους που τον στήριξαν το 2023. Και η ανάμνηση εκείνης της αναμέτρησης, όταν ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ έμεινε εκτός δεύτερου γύρου, είναι το βασικό επιχείρημα όσων δεν τον θέλουν ξανά υποψήφιο.

Ο «μη πολιτικός» της αλλαγής

Ο Γιώργος Παμπορίδης στήνει την υποψηφιότητά του πάνω σε σχεδόν αντίθετο προφίλ. Μέλος του ΔΗΣΥ από το 1981 και υπουργός Υγείας από το 2015 έως το 2018, προβάλλει την εικόνα του συναγερμικού που δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός. Το 2019 είχε αποστασιοποιηθεί από το κόμμα, καταγγέλλοντας ροπή προς την Άκρα Δεξιά και διαφωνώντας με επιλογές της ηγεσίας. Επέστρεψε πέρυσι, λέγοντας ότι θέλει να ανακόψει την καθοδική πορεία του Συναγερμού, και στις βουλευτικές του Μαΐου, στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση της καριέρας του, συγκέντρωσε 12.040 σταυρούς στη Λευκωσία, δεύτερος σε όλη την Κύπρο, πίσω μόνο από την κ. Δημητρίου. Όλο αυτό το διάστημα έθετε ζητήματα για τα εσωτερικά του κόμματος. Υποστήριζε ότι ο ΔΗΣΥ δεν πρέπει να φοβάται την αντιπολίτευση και, λίγες μέρες πριν ανακοινώσει την υποψηφιότητά του, χαρακτήρισε «οπερέτα» την κατάσταση στο εσωτερικό του, αποδίδοντας ευθύνες στην ηγεσία. Μετά την απόσυρση της κ. Δημητρίου, ο τόνος άλλαξε. Την Παρασκευή, στο ΡΙΚ, έλεγε ότι η πρόεδρος «απέδειξε ότι είναι πιο ηθική από όλους μας» και ότι η νίκη της ήταν «σχεδόν βέβαιη», ενώ περιέγραφε πώς ο κ. Κουλέρμος τού είπε να κάνει πίσω αν θέλει πολιτικό μέλλον. Χθες, στον ίδιο σταθμό, ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε κανένας εκβιασμός. Επικριτές του βλέπουν σε αυτή τη στροφή μια προσπάθεια να κερδίσει τους ψηφοφόρους της προέδρου, που είναι εκ των πραγμάτων η δεξαμενή από την οποία εξαρτάται. Προς αυτή την κατεύθυνση δείχνουν και οι πρώτες δηλώσεις στήριξης. Ο Μιχάλης Ιωαννίδης, στενός συνεργάτης της κ. Δημητρίου, τάχθηκε δημόσια μαζί του σε συνέντευξη στην «Καθημερινή», ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», αναμένεται να τον στηρίξει και ο Ιωάννης Κασουλίδης. Το ερώτημα είναι αν μια δυναμική που χτίστηκε στη Λευκωσία μπορεί να μεταφερθεί σε ένα Σώμα κομματικών μελών σε όλες τις επαρχίες. Το πρώτο δείγμα είναι οι 500 υπογραφές που χρειάζεται μέχρι τις 26 Οκτωβρίου και που, όπως είπε χθες, δεν έχει ακόμη συγκεντρώσει.

Ένα ρευστό τοπίο

Τα δύο στρατόπεδα οχυρώνονται και αναζητούν συμπορευτές, όμως οι δυναμικές στο κόμμα κρατούν το τοπίο ρευστό. Η βάση της προέδρου δεν κινείται ενιαία, οι συναγερμικοί που στηρίζουν τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη αποτελούν ξεχωριστό παράγοντα, και η δυσαρέσκεια για όσα προηγήθηκαν μπορεί να μετρήσει περισσότερο από τις εκκλήσεις για ενότητα. Ο κ. Νεοφύτου ξεκινά με προβάδισμα στον μηχανισμό, ενώ ο κ. Παμπορίδης με τη δυναμική των τελευταίων ημερών. Ποιο από τα δύο θα βαρύνει περισσότερο θα φανεί στις έξι εβδομάδες που απομένουν.