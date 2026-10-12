Διαψεύδει τα περί ρήξης με Αννίτα ο Αφροδίσης: «Την υποστηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις»

Αφορμή για την παρέμβαση του Γιάννη Αφροδίση αποτέλεσε δημοσίευμα της στήλης «Πιστολέρο», στο οποίο αναφέρεται ότι στελέχη που βρίσκονταν στο πλευρό της Αννίτας Δημητρίου άρχισαν να αποστασιοποιούνται από την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ, μετά τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την επιλογή υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Στο δημοσίευμα γίνεται ειδική αναφορά στον Γιάννη Αφροδίση, στον οποίο αποδίδεται δυσφορία για την απόσυρση της υποψηφιότητας της Αννίτας Δημητρίου, καθώς και η θέση ότι θα πρέπει να λογοδοτήσουν ορισμένοι από τους στενούς συμβούλους της για τους χειρισμούς που προηγήθηκαν.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Γιάννης Αφροδίσης απορρίπτει τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους ανυπόστατους.

«Το δημοσίευμα περιέχει σειρά ανυπόστατων ισχυρισμών και διαψεύδω κατηγορηματικά τις απόψεις που μου αποδίδονται», αναφέρει.

Ακολούθως ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει διαφοροποιήσει τη στάση του έναντι της Προέδρου του ΔΗΣΥ, ούτε έχει ζητήσει την απόδοση ευθυνών σε άλλα στελέχη του κόμματος.

Αναφορικά με σημερινό δημοσίευμα στην ιστοσελίδα 24sports (Πιστολέρο) οφείλω να επισημάνω τα ακόλουθα: Το δημοσίευμα περιέχει σειρά ανυπόστατων ισχυρισμών και διαψεύδω κατηγορηματικά τις απόψεις που μου αποδίδονται. Ούτε αποστασιοποιήθηκα από την @AnnitaDemetriou, την οποία τιμώ και πολιτικά υποστηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις, ούτε απαιτώ τη λογοδοσία άλλων στελεχών για οποιουσδήποτε χειρισμούς έχουν γίνει ή απόψεις ή θέσεις τους. Το τελευταίο μάλιστα θεωρώ πως θα ήταν και αμετροεπές εκ μέρους μου, απέναντι σε στελέχη που κατ’ επανάληψη έλαβαν λαϊκή εντολή σε εκλογικές διαδικασίες. Εδώ και καιρό, πολλά στελέχη, μέλη και ψηφοφόροι του @DISY1976 θεωρούσαμε ότι η Πρόεδρος του κόμματος ήταν η πιο ισχυρή επιλογή για τη διεκδίκηση των προεδρικών εκλογών. Η απόφαση της ανακοινώθηκε και επεξηγήθηκε αναλυτικά και δημοσίως από την ίδια και είναι σεβαστή. — Afros (@afrodisis) October 12, 2026

«Ούτε αποστασιοποιήθηκα από την Αννίτα Δημητρίου, την οποία τιμώ και πολιτικά υποστηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις, ούτε απαιτώ τη λογοδοσία άλλων στελεχών για οποιουσδήποτε χειρισμούς έχουν γίνει ή απόψεις ή θέσεις τους. Το τελευταίο μάλιστα θεωρώ πως θα ήταν και αμετροεπές εκ μέρους μου, απέναντι σε στελέχη που κατ’ επανάληψη έλαβαν λαϊκή εντολή σε εκλογικές διαδικασίες», σημειώνει.

Ο Γιάννης Αφροδίσης αναφέρει πάντως ότι ο ίδιος, όπως και άλλα στελέχη και ψηφοφόροι του Δημοκρατικού Συναγερμού, θεωρούσαν την Αννίτα Δημητρίου ως την ισχυρότερη επιλογή για τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Διαχωρίζει, ωστόσο, αυτή την πολιτική εκτίμηση από τη στάση του απέναντι στην απόφαση της Προέδρου του κόμματος να αποσυρθεί από την εσωκομματική διαδικασία.

«Εδώ και καιρό, πολλά στελέχη, μέλη και ψηφοφόροι του ΔΗΣΥ θεωρούσαμε ότι η Πρόεδρος του κόμματος ήταν η πιο ισχυρή επιλογή για τη διεκδίκηση των προεδρικών εκλογών. Η απόφαση της ανακοινώθηκε και επεξηγήθηκε αναλυτικά και δημοσίως από την ίδια και είναι σεβαστή», καταλήγει στην ανάρτησή του.