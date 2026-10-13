ΑΚΕΛ: Αυξάνονται τα πλεονάσματα, αλλά παραμένουν τα αδιέξοδα της κοινωνίας στον Προϋπολογισμό του 2027

Σε δήλωσή του με τίτλο «Προϋπολογισμός 2027: Αυξάνονται τα πλεονάσματα, παραμένουν τα αδιέξοδα της κοινωνίας», ο κ. Πολυκάρπου σημειώνει ότι η καθημερινότητα των πολιτών γίνεται δυσκολότερη. Ενώ η κυβέρνηση επαινεί την πορεία της οικονομίας, χιλιάδες νοικοκυριά πιέζονται από την ακρίβεια, το κόστος στέγασης και την οικονομική ανασφάλεια. Παράλληλα, διευρύνονται οι εισοδηματικές και κοινωνικές ανισότητες και υποχωρεί η αγοραστική δύναμη.

Κατά τον εκπρόσωπο του ΑΚΕΛ, η επιμονή της κυβέρνησης στην αύξηση των δημοσιονομικών πλεονασμάτων, εν μέσω μεγάλου κύματος ακρίβειας, περιορίζει τους πόρους για τη στήριξη της κοινωνίας. Όπως αναφέρει, οι κοινωνικές παροχές αυξάνονται λιγότερο από την εκτίμηση για τον πληθωρισμό, κάτι που, κατά την εκτίμησή του, δείχνει απουσία διάθεσης για ουσιαστική στήριξη.

Ο Προϋπολογισμός, προσθέτει, παραμένει περισσότερο διαχειριστικός παρά αναπτυξιακός. Η μεγαλύτερη αύξηση δαπανών αφορά τις λειτουργικές δαπάνες, ενώ οι αναπτυξιακές δαπάνες μειώνονται. Έτσι, διαρθρωτικές αδυναμίες της κυπριακής οικονομίας, όπως το ενεργειακό και το κυκλοφοριακό, παραμένουν χωρίς βασικό σχέδιο για το μέλλον.

Ο κ. Πολυκάρπου αναφέρει ακόμη ότι η κατανομή των εσόδων παραμένει κοινωνικά άδικη, με πολύ μεγαλύτερη εξάρτηση από έμμεσους φόρους. Υποστηρίζει ότι η κατεύθυνση του Προϋπολογισμού, όπως και η συνολική πολιτική της κυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη, συνεχίζει να εξυπηρετεί τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα σε βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνίας.

Το ΑΚΕΛ ζητά αλλαγή προτεραιοτήτων, με ουσιαστικά μέτρα για το κόστος ζωής, ενίσχυση των εισοδημάτων και των συλλογικών συμβάσεων, αποτελεσματική στεγαστική πολιτική, επενδύσεις στη δημόσια Υγεία και Παιδεία και δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών.