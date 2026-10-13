Χριστοδουλίδης: Με καλή θέληση και συγκεκριμένο πλάνο στη συνάντηση με Έρχιουρμαν

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στο συνέδριο του Forbes στη Λεμεσό, ο κ. Χριστοδουλίδης ρωτήθηκε αν είναι αισιόδοξος για τη σημερινή συνάντηση. «Οφείλω να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να δημιουργηθούν θετικές και αισιόδοξες ειδήσεις», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι προσέρχεται «με μια πολύ καλή θέληση, στη βάση ενός πολύ συγκεκριμένου πλάνου και σχεδιασμού», το οποίο, όπως είπε, μοιράστηκε με τον Γενικό Γραμματέα και έτυχε θετικής υποδοχής από τα Ηνωμένα Έθνη.

«Από εκεί και πέρα, θα δούμε και μετά τη συνάντηση θα είμαστε εδώ να σχολιάσουμε τα αποτελέσματα. Πραγματικά θεωρώ ότι αν υπάρχει ουσιαστική πολιτική βούληση, μπορούμε, ναι, να έχουμε θετικές εξελίξεις», σημείωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ