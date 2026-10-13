Άγκυρα: Επαναλαμβάνει τις θέσεις της για την ΕΟΚΑ με αφορμή την προβολή εκπομπής στα κατεχόμενα

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, το Υπουργείο αναφέρει: «Δεν ξεχάσαμε και δεν θα ξεχάσουμε τις σφαγές της ελληνοκυπριακής τρομοκρατικής οργάνωσης ΕΟΚΑ στην Κύπρο».

Η ανάρτηση έγινε με αφορμή τη μετάδοση του 32ου επεισοδίου της εκπομπής «Ο τουρκοκυπριακός λαός μνημονεύει τους μάρτυρές του», παραγωγής του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού Bayrak στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, η εκπομπή είναι αφιερωμένη «στον αγώνα των Τουρκοκυπρίων, παρουσιάζοντας μαρτυρίες για ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, τις τραυματικές εμπειρίες της περιόδου και ιστορίες ηρωισμού».

Η Άγκυρα συνδέει την τηλεοπτική παραγωγή με τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης των Τουρκοκυπρίων, επαναλαμβάνοντας τη θέση της για τον ρόλο της ΕΟΚΑ στα γεγονότα της Κύπρου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας χρησιμοποιεί ανάλογη διατύπωση. Σε προηγούμενες αναρτήσεις για την ίδια σειρά είχε επαναλάβει ότι δεν θα επιτρέψει να ξεχαστούν όσα αποδίδει στην ΕΟΚΑ.

Πηγή: ΚΥΠΕ