Βιολάντα: Επίσημα νεκρή η πέμπτη αγνοούμενη εργαζόμενη - Βρέθηκε απανθρακωμένη η σορός της

Βρέθηκε η σορός και της πέμπτης αγνοούμενης γυναίκας, που εργαζόταν στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης και της πυρκαγιάς.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η σορός της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε απαναθρακωμένη στο ισόγειο του εργοστασίου, στο τμήμα, όπου δούλευε, την ώρα της τραγωδίας.

Αναπάντητα ερωτήματα ζητούν απαντήσεις - «Κλειδί» οι καταθέσεις

Την ίδια ώρα, βομβαρδισμένο τοπίο εξακολουθεί να θυμίζει η γύρω περιοχή, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.

Στον τόπο της έκρηξης βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, το οποίο λαμβάνει καταθέσεις από τους εργαζόμενους που σώθηκαν από την πυρκαγιά, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για το τι συνέβη και να δώσει απαντήσεις στις αιτίες που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη.

Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται σε δύο σενάρια. Το πρώτο αφορά τη διαρροή προπανίου, ενός αερίου που δεν είναι εύκολα ανιχνεύσιμο σε περίπτωση διαρροής. Το δεύτερο είναι μήπως η έκρηξη, που σημειώθηκε κοντά στους φούρνους, προκλήθηκε από σκόνη αλευριού.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/01/26), ενώ προηγήθηκε η έκρηξη, που ήταν τόσο σφοδρή, με αποτέλεσμα κατάρρευση του μεγαλύτερου μέρους του εργοστασίου. Οι πέντε γυναίκες εγκλωβίστηκαν μέσα στην κόλαση της πυρκαγιάς, αγνοούνταν και αναζητούνταν αμέσως μετά το συμβάν, μέχρι τη στιγμή που οι τέσσερις εξ αυτών εντοπίστηκαν απανθρακωμένες.

Όπως αναφέρουν μάρτυρες, όσοι εργαζόμενοι σώθηκαν, βρίσκονταν κοντά στην έξοδο και τη μοιραία στιγμή εκτοξεύτηκαν από το ισχυρό ωστικό κύμα. «Ακούστηκε σαν να έπεσε βόμβα» λένε οι ίδιοι, τονίζοντας πως στις 4 τα ξημερώματα, όταν και σημειώθηκε η τραγωδία, ήταν στο εργοστάσιο μόλις 12 - 13 άτομα, καθώς λίγες ώρες πριν είχαν κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα.

Βιολάντα: Άμεση οικονομική βοήθεια στις οικογένειες των θυμάτων - «Εφαρμόζουμε αυστηρά πρωτόκολλα»

Από την πλευρά της, η εταιρεία σε νέα της ανακοίνωση επεσήμανε ότι εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα κα τηρεί τα μέτρα ασφαλείας των εργαζομένων.

Παράλληλα, ανακοίνωσε και μέτρα οικονομικής στήριξης για τις οικογένειες των πέντε άτυχων εργαζομένων γυναικών.

«Πέντε οικογένειες θρηνούν τους αγαπημένους τους. Εμείς θρηνούμε πέντε δικούς μας ανθρώπους. Ανθρώπους της οικογένειας Βιολάντα. Μητέρες, εργαζόμενες, ζωές που κόπηκαν απότομα» επισημαίνει η εταιρεία.

Και συνεχίζει: «Αυτή τη στιγμή προέχει ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και η φροντίδα για όσους πλήττονται άμεσα και έμμεσα από αυτή την τραγωδία. Στεκόμαστε δίπλα τους με διακριτικότητα και έμπρακτη στήριξη» υπογραμμίζεται.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται η διοίκηση της εταιρείας αναλαμβάνει άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης, πέραν των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στους νόμιμους δικαιούχους:

-Σταθερή μηνιαία οικονομική ενίσχυση προς τις οικογένειες, ισόποση με το μισθό που λάμβαναν οι εργαζόμενες, έως την ηλικία που θα συμπλήρωναν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

-Μηνιαία οικονομική ενίσχυση για τα ανήλικα παιδιά των οικογενειών που επλήγησαν για τη στήριξη των εξόδων διαβίωσης έως και την ενηλικίωσή τους.

-Άμεση καταβολή ποσού ισόποσου με έξι (6) μηνιαίους μισθούς, για την κάλυψη των άμεσων εξόδων των οικογενειών.

«Παράλληλα, η εταιρεία θέτει σε λειτουργία γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, με τη συνδρομή εξειδικευμένων ψυχολόγων και παιδοψυχολόγων, τόσο για τις οικογένειες που επλήγησαν όσο και για το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας που βιώνουν τις συνέπειες αυτής της τραγωδίας, και θα παρέχει όλες τις υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης που θα είναι απαραίτητες», αναφέρεται.

«Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς οδύνης κρίνεται αναγκαίο να επισημανθεί ότι η εταιρεία μας εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα και διαδικασίες, τηρώντας όλα τα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων.

Η πυροσβεστική υπηρεσία καθώς και οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να επιχειρούν στις εγκαταστάσεις μας. Τους ευχαριστούμε θερμά για την υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλλουν και συνεργαζόμαστε πλήρως μαζί τους για την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του δυστυχήματος» επισημαίνεται.

Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Οι εργαζόμενες η Έλενα, η Βάσω, η Βούλα, η Αναστασία που έχασαν τη ζωή τους δούλευαν όλες μαζί σαν ομάδα στην παραγωγή.

Οι τρεις από τις τέσσερις σορούς βρέθηκαν από τους Πυροσβέστες μαζί, η τέταρτη καταπλακωμένη από το τμήμα της μεταλλικής οροφής.

Το δάπεδο του ισογείου υποχώρησε και οι σοροί βρέθηκαν στο υπόγειο γιαυτό και οι πυροσβέστες ερχικά νόμισαν οτι βρίσκονταν στο υπόγειο. Ακόμα επτά εργαζόμενοι βγήκαν για διάλλειμα γλιτώνοντας από τον όλεθρο.

Οι αρχές εξετάζουν τωρα αν υπήρχαν ανιχνευτές αερίου και αν αυτοί λειτούργησαν και επιπλέον αν χτύπησε συναγερμός, ασφαλείας για να ενημερωθούν για τον κίνδυνο.

Η άτυχη Έλενα 45 ετώνήταν απο το Φωτεινό Τρικάλων και εργαζόταν στο εργοστάσει 12 χρόνια.

Η 42χρονη Βάσω, μητέρα δυο ανήλικων παιδιών, ζούσε και αυτή στα Τρίκαλα.

Η άτυχη Βούλα εργαζόταν σύμφωνα με το Star στην παραγωγή, όταν εγκλωβίστηκε στις φλόγες. Ήταν μητέρα τριών παιδιών.

Η Αναστασία, η Τασούλα όπως την φώναζαν οι δικοί της, ήταν για χρόνια στη Γερμανία. Μετρούσε αντίστροφα για τη σύνταξη. Μάζευε ένσημα, δεν πρόλαβε να χαρεί την επιστροφή της στην πατρίδα.

Η στιγμή που το εργοστάσιο των Τρικάλων τινάζεται στον αέρα

Την ισχυρή έκρηξη που στοίχισε τη ζωή στις τέσσερις εργαζόμενες καταγράφει κάμερα ασφαλείας.

Στα παρακάτω πλάνα καταγράφεται η λάμψη και λίγο μετά το εργοστάσιο τινάζεται στον αέρα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, κόπηκε στα δύο.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ήταν λίγα λεπτά πριν τις τέσσερις τα ξημερώματα όταν ο εκκωφαντικός ήχος της έκρηξης ακούστηκε σε απόσταση 10 χλμ, γεγονός που μαρτυρά το μέγεθος της καταστροφής.

Το υπόγειο του κεντρικού κτιρίου όπου στεγάζεται το τμήμα παραγωγής μπισκότων και δημητριακών, παραδίδεται στις φλόγες. Από το ωστικό κύμα, το εργοστάσιο κόβεται στα δύο, η οροφή κατέρρευσε και πέντε γυναίκες που εργάζονταν στο ισόγειο απανθρακώθηκαν. Από θαύμα γλίτωσαν οι άλλοι πέντε εργαζόμενοι που είχαν βάρδια καθώς είχαν βγει για διάλειμμα. Όλοι τους μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο Κρατικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

«Βιολάντα»: Στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής

Σε ανακοίνωσή της η Βιολάντα ανέφερε ότι «αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία».

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλόνισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα. Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε», προσθέτει.\

Πηγή: cnn.gr