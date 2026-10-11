Απόδραση αρκούδας: Υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις για το Melios Zoo, λέει ο Επίτροπος Περιβάλλοντος - Η θέση του ιδιοκτήτη

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ την Κυριακή, ο κ. Μυριάνθους ανέφερε ότι για το συγκεκριμένο υποστατικό υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες, όπως είπε, εκδόθηκαν λόγω μη τήρησης νομοθεσιών και κανονισμών που αφορούν την ευημερία των ζώων.

«Δυστυχώς, η όλη εξέλιξη επιβεβαιώνει ακριβώς όλες αυτές τις ανησυχίες και όλες αυτές τις καταγγελίες που είχαν γίνει κατά καιρούς», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, κατά την άποψή του, «οι αρμόδιες υπηρεσίες θα έπρεπε ήδη να είχαν προχωρήσει στην εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων».

Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης του ζωολογικού κήπου Melios Zoo, Μενέλαος Μενελάου, δήλωσε στο ΚΥΠε ότι οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες έχουν πραγματοποιήσει ελέγχους πολλές φορές στις εγκαταστάσεις του και ποτέ, όπως ανέφερε, δεν είχε την παραμικρή παρατήρηση για τις κατασκευές των εγκαταστάσεων, την ασφάλεια των ζώων ή του κοινού.

Εξάλλου, ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι οι Υπηρεσίες ενημερώθηκαν από την Αστυνομία για το περιστατικό και ότι θα είναι σε συνεννόηση μαζί της, ώστε να συνδράμουν σε ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους.

Ο κ. Πίπης διευκρίνισε ότι οι πληροφορίες που είχε στη διάθεσή του για τις συνθήκες του περιστατικού προέρχονταν από την Αστυνομία, σύμφωνα με τις οποίες ο ιδιοκτήτης φέρεται να ανέφερε ότι η αρκούδα του διέφυγε στην προσπάθεια του να την ταΐσει.

Ο Επίτροπος Μυριάνθους, στις δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ επεσήμανε ότι για τη λειτουργία ζωολογικών κήπων απαιτείται η τήρηση σειράς προϋποθέσεων που προβλέπονται τόσο από την εθνική όσο και από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όπως σημείωσε, οι σχετικές νομοθεσίες είναι αυστηρές και πρέπει να εφαρμόζονται όχι μόνο στους ζωολογικούς κήπους, αλλά και γενικότερα σε χώρους όπου φιλοξενούνται ζώα.

Πρόσθεσε ότι οι εποπτικές αρχές οφείλουν να παρεμβαίνουν όταν διαπιστώνονται παραβάσεις, μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών, όπως η επιβολή προστίμων ή η προσφυγή στη δικαιοσύνη. Διευκρίνισε, παράλληλα, ότι ο ίδιος δεν διαθέτει εκτελεστικές αρμοδιότητες, αλλά μπορεί να επισημαίνει αδυναμίες, να υποβάλλει εισηγήσεις και να συμβάλλει στον συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών, ιδιαίτερα όταν προκύπτουν ασάφειες ως προς την κατανομή των ευθυνών.

Ερωτηθείς σχετικά με την πρόληψη τέτοιων περιστατικών, ο κ. Μυριάνθους σημείωσε ότι οι αρμόδιες αρχές πρέπει να διενεργούν συστηματικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των προβλεπόμενων προδιαγραφών. «Όχι μόνο θα εισηγούμασταν να γίνονται πιο εντατικοί έλεγχοι. Θεωρώ ότι το επιβάλλει το πλαίσιο των οδηγιών και της νομοθεσίας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι επιθεωρήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται στους χώρους φιλοξενίας ζώων, όπως γίνεται και στις εγκαταστάσεις παραγωγικών ζώων.

«Ποτέ δεν είχα την παραμικρή παρατήρηση», λέει ο ιδιοκτήτης του Melios Zoo

Ο ιδιοκτήτης του Melios Zoo, Μενέλαος Μενελάου, ανέφερε σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ότι η αρκούδα δεν εγκατέλειψε την περίφραξη της φάρμας, αλλά βρέθηκε εκτός του κλουβιού της γύρω στις 19:00, μετά την αποχώρηση των επισκεπτών, για περίπου μία ώρα.

Όπως είπε, κάλεσε ο ίδιος την Αστυνομία για λόγους ασφαλείας, ώστε να βρίσκονται επί τόπου οι αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που το ζώο έβγαινε έξω από τον χώρο της φάρμας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Αστυνομία έφθασε αμέσως και παρέμεινε στον χώρο στάθμευσης, ενώ ο ίδιος χειριζόταν την κατάσταση.

Ο κ. Μενελάου σημείωσε ότι το κλουβί ήταν ασφαλισμένο και δεν υπέστη ζημιά, ενώ ανέφερε ότι η αρκούδα επέστρεψε σε αυτό. «Το κλουβί είναι πολύ μεγάλο, ασφαλισμένο. Δεν είναι επειδή ήταν ακατάλληλο το κλουβί, ούτε έσπασε το κλουβί και έφυγε. Και ήταν ώρα που δεν είχα επισκέπτες», είπε.

Πρόσθεσε ότι, αφού το ζώο επέστρεψε στο κλουβί, οι αστυνομικοί πλησίασαν για να βεβαιωθούν ότι και οι δύο αρκούδες βρίσκονταν μέσα και στη συνέχεια αποχώρησαν.

Αναφερόμενος στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων, ο ιδιοκτήτης σημείωσε ότι οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες έχουν πραγματοποιήσει ελέγχους πολλές φορές. «Ποτέ δεν είχα την παραμικρή παρατήρηση για τις κατασκευές των εγκαταστάσεων, την ασφάλεια των ζώων ή του κοινού», συμπλήρωσε.

«Όλα είναι εντάξει, αυτό εξακριβώνεται και από σήμερα. Ήδη τώρα έχει πάνω από χίλια άτομα στον χώρο μου. Χιλιάδες κόσμος έρχεται κάθε εβδομάδα εδώ και 26 χρόνια, χωρίς το παραμικρό περιστατικό», κατέληξε.