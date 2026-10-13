Ερντογάν προς Σαουδική Αραβία: «Είμαστε στο πλευρό σας» – Στα σκαριά αμυντική συμφωνία με το Πακιστάν

Σύμφωνα με την τουρκική Προεδρία, ο Ερντογάν καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις των Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τα θύματα.

Διαβεβαίωσε επίσης ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό του Ριάντ.

Η επικοινωνία έγινε ενώ η Τουρκία ετοιμάζεται να καταθέσει στη Βουλή προς επικύρωση την αμυντική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, την οποία ο τουρκικός Τύπος χαρακτηρίζει «μικρό ΝΑΤΟ».

Πηγή: ΚΥΠΕ