Την πλήρη στήριξη της Τουρκίας στη Σαουδική Αραβία εξέφρασε ο πρόεδρος της χώρας, Ταγίπ Ερντογάν, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον διάδοχο του σαουδαραβικού θρόνου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.
Ερντογάν προς Σαουδική Αραβία: «Είμαστε στο πλευρό σας» – Στα σκαριά αμυντική συμφωνία με το Πακιστάν
Ο Τούρκος πρόεδρος καταδίκασε τις επιθέσεις των Χούθι και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τα θύματα, σύμφωνα με την τουρκική Προεδρία.
Σύμφωνα με την τουρκική Προεδρία, ο Ερντογάν καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις των Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τα θύματα.
Διαβεβαίωσε επίσης ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό του Ριάντ.
Η επικοινωνία έγινε ενώ η Τουρκία ετοιμάζεται να καταθέσει στη Βουλή προς επικύρωση την αμυντική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, την οποία ο τουρκικός Τύπος χαρακτηρίζει «μικρό ΝΑΤΟ».
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.