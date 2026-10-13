«Συμμαχία της Μέκκας»: Πιθανή ανάπτυξη τουρκικών δυνάμεων στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με τη Γένι Σαφάκ

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η απόφαση για εφαρμογή των δεσμεύσεων συλλογικής άμυνας και ταχεία ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων συνιστά σημαντική εξέλιξη για την Τουρκία και την ευρύτερη περιοχή.

Η εφημερίδα εκτιμά ότι είναι υψηλή η πιθανότητα ανάπτυξης τουρκικών στρατευμάτων στη Σαουδική Αραβία, διευκρινίζει όμως ότι οι δυνάμεις αυτές δεν πρόκειται να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις κατά των Χούθι στην Υεμένη.

Η Άγκυρα προσανατολίζεται, σύμφωνα με τη Γένι Σαφάκ, στην εφαρμογή του «μοντέλου του Κατάρ», με στρατιωτική παρουσία αποτρεπτικού χαρακτήρα και παροχή εκπαίδευσης και συμβουλευτικής υποστήριξης.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, η Τουρκία παρέχει ήδη εδώ και περίπου έξι μήνες στρατιωτική υποστήριξη στη Σαουδική Αραβία, κυρίως στους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας και της αντιαεροπορικής άμυνας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναπτυχθεί μόνιμα τουρκικά στρατεύματα, αλλά μόνο μικρές τεχνικές ομάδες για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, το Ριάντ έχει υποβάλει συγκεκριμένα αιτήματα προς την Τουρκία και το Πακιστάν για την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού με στόχο την αντιμετώπιση των Χούθι.

Σύμφωνα με τη Γένι Σαφάκ, το κείμενο της συμφωνίας και οι σχετικές προτάσεις εξουσιοδότησης για την αποστολή στρατευμάτων αναμένεται να κατατεθούν στην τουρκική Εθνοσυνέλευση πριν από την επόμενη συνεδρίαση της στρατηγικής, πολιτικής και αμυντικής επιτροπής της Συμμαχίας, η οποία προγραμματίζεται για τα μέσα Νοεμβρίου.

Η ανάπτυξη τουρκικών δυνάμεων θα μπορούσε να γίνει δύο έως τρεις μήνες μετά την κοινοβουλευτική έγκριση.

Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα αναφέρεται επίσης σε σχέδιο της Σαουδικής Αραβίας για τη συγκρότηση πολυεθνικής ναυτικής δύναμης στην Ερυθρά Θάλασσα, με συμμετοχή 14 χωρών και στόλο 20 πολεμικών πλοίων.

Το σχέδιο προβλέπει ακόμη τη δημιουργία ξεχωριστών ομάδων αντιαεροπορικής άμυνας και αντιμετώπισης ναρκών. Η Τουρκία σχεδιάζει αρχικά να συμμετάσχει με προσωπικό στο αρχηγείο της αποστολής, ενώ δεν αποκλείεται στο μέλλον η ανάπτυξη πρόσθετων στρατιωτικών δυνάμεων.

Η Γένι Σαφάκ συνδέει τις αποφάσεις της Συμμαχίας με την κρίση στην Υεμένη και στα Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ, επισημαίνοντας ότι η ασφάλεια της Ερυθράς Θάλασσας έχει στρατηγική σημασία για την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία.

Κατά την εκτίμηση της εφημερίδας, βασικός στόχος της Άγκυρας είναι η διαμόρφωση ενός νέου περιφερειακού συστήματος ασφάλειας, ανεξάρτητου από την επιρροή τόσο του Ισραήλ όσο και του Ιράν, καθώς και η προστασία των τουρκικών συμφερόντων στο Κέρας της Αφρικής.

Πηγή: ΚΥΠΕ