Ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 3,1% το 2026, παρά τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας και της σύρραξης στη Μέση Ανατολή. Για την περίοδο 2027-2029 αναμένεται να παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα, γύρω στο 3%, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, παρουσιάζοντας τη Δευτέρα τον κρατικό προϋπολογισμό του 2027 ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών.
Κεραυνός ενώπιον Επιτροπής Οικονομικών: Γύρω στο 3% ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας την περίοδο 2027-2029
Στο 3,1% προβλέπεται η ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας το 2026, ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται να υποχωρήσει στο 2,5% το 2027, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών.
Ο πληθωρισμός προβλέπεται να ανέλθει στο 4% το 2026 και να υποχωρήσει στο 2,5% το 2027 και στο 2% το 2028 και το 2029. Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται στο 3,8%.
Το δημοσιονομικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται να παραμείνει πλεονασματικό το 2026, στο 2,7% του ΑΕΠ, ενώ το 2027 προβλέπεται περαιτέρω βελτίωση, με το πλεόνασμα να φτάνει στο 3,9% του ΑΕΠ.
Σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος, προβλέπεται σημαντική μείωση ως ποσοστό του ΑΕΠ, κατά 6,1 ποσοστιαίες μονάδες το 2026. Για το 2027 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 46,6% του ΑΕΠ, έναντι 48,9% σήμερα. Σύμφωνα με τον Υπουργό, επιβεβαιώνεται η πρόβλεψη για σταθερή πτωτική πορεία του χρέους μεσοπρόθεσμα.
Ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι παρατηρείται αύξηση των τραπεζικών καταθέσεων, η οποία οφείλεται σε εισροές από νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Μικρή αύξηση κατέγραψαν και οι εισροές καταθέσεων από εγχώριους καταθέτες εταιρειών εκτός του χρηματοοικονομικού τομέα.
Αυξητική τάση καταγράφεται επίσης στο σύνολο των δανείων από κυπριακές τράπεζες από το 2023, καθώς και στη ροή δανεισμού. Παράλληλα, διατηρείται η ισχυρή κεφαλαιακή βάση του τραπεζικού τομέα και ενισχύεται η ανθεκτικότητά του, ενώ τα πιστωτικά ιδρύματα διαθέτουν υψηλά επίπεδα ρευστότητας.
Ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι ο προϋπολογισμός του 2027 καταρτίστηκε με στόχο τη διατήρηση πλεονασματικού δημοσιονομικού ισοζυγίου, τη συνέχιση της μείωσης του δημόσιου χρέους, την προώθηση της πράσινης μετάβασης, τη συγκράτηση της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα και τη διατήρηση ενός εύρωστου χρηματοπιστωτικού συστήματος, ώστε ενδεχόμενοι κίνδυνοι να μην απειλήσουν τα δημόσια οικονομικά.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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