Γιώργος Βαρνάβα για πόρισμα «Κράτος Μαφία»: «Σπιλώνονται συνειδήσεις και αφήνονται σκιές ως προς το πρόσωπό μου»

Τη μεγάλη του έκπληξη και τη δυσαρέσκειά του εκφράζει ο πρώην βουλευτής Γιώργος Βαρνάβα, μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας για το βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δρουσιώτη, στα συμπεράσματα της οποίας, όπως αναφέρει, περιλαμβάνεται και το όνομά του.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο κ. Βαρνάβας αναφέρει ότι «είναι με μεγάλη έκπληξη όπου πληροφορήθηκα και διάβασα το όνομά μου μέσα στα συμπεράσματα της έρευνας του βιβλίου “Κράτος Μαφία”».

Ο πρώην βουλευτής εκφράζει «ανεπιφύλαχτα» τη δυσαρέσκειά του για τις αναφορές που γίνονται στο όνομά του στο πόρισμα, σημειώνοντας ότι, «με κάθε σεβασμό στην Επιτροπή», θεωρεί τα συμπεράσματά της εσφαλμένα.

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Όπως αναφέρει, είναι βέβαιος πως «όταν και εφόσον τα στοιχεία τους τεθούν στη βάσανο της αξιολόγησης, θα αντιληφθούν το ατόπημά τους».

Ο κ. Βαρνάβας κάνει λόγο για διασυρμό του ονόματός του, τονίζοντας ότι «είναι αδιανόητο με ελαφρά την καρδία να γίνονται αναφορές σε ονόματα, να σπιλώνονται συνειδήσεις και να αφήνονται σκιές ως προς το πρόσωπό μου».

Στη δήλωσή του επικαλείται τη δεκαπενταετή παρουσία του στην πολιτική ζωή του τόπου, αναφέροντας ότι αυτή «έχει αποδείξει την εντιμότητα, την καθαρότητα και την ευσυνειδησία» που επέδειξε στην άσκηση των καθηκόντων του ως μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων.

«Δεν επέτρεψα ποτέ να αφεθεί η οποιαδήποτε σκιά ή αμφισβήτηση», σημειώνει ο πρώην βουλευτής.

Προσθέτει, επίσης, ότι «δεν είχα και δεν έχω ποτέ μου προβεί στην οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη η οποία να δικαιολογεί τις αναφορές αυτές και τον διασυρμό της προσωπικότητάς μου».

Ο κ. Βαρνάβας δηλώνει ότι θέτει εαυτόν «στη διάθεση της οποιασδήποτε Αρχής αυτού του Κράτους, η οποία θα ασχοληθεί με το πιο πάνω πόρισμα».

Καταλήγοντας, αναφέρει ότι «ο λαός γνωρίζει πολύ καλά τον χαρακτήρα μου, την εντιμότητά μου, την αξιοπιστία μου και την προσφορά μου στην κοινωνία».