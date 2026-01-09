Volt: «Σε μια κανονική χώρα τέτοιου είδους αποκαλύψεις θα αποτελούσαν επαρκή λόγο για παραίτηση»

Σοβαρούς ισχυρισμούς διαφθοράς και νεποτισμού στο ανώτατο επίπεδο του κράτους εγείρει, σύμφωνα με το Volt, το βίντεο που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται για παρεξήγηση ή διοικητική αβλεψία, αλλά για ένδειξη βαθιάς θεσμικής σήψης, η οποία πλήττει τον πυρήνα της κρατικής λειτουργίας.

Το Volt τονίζει ότι εδώ και καιρό προειδοποιεί για τους κινδύνους που απορρέουν από την απουσία διαφάνειας σε σχέση με τις δωρεές προς τον Κοινωνικό Φορέα Στήριξης Φοιτητών, υποστηρίζοντας ότι το υφιστάμενο πλαίσιο αφήνει περιθώρια για σχέσεις εξάρτησης και πρακτικές «quid pro quo», με αντάλλαγμα εξυπηρετήσεις.

Αυτούσια η ανακοίνωση του κόμματος Volt:

Το βίντεο που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα αποκαλύπτει σοβαρούς ισχυρισμούς διαφθοράς και νεποτισμού στο ανώτατο επίπεδο του κράτους. Δεν πρόκειται για «παρεξήγηση», ούτε για διοικητική αβλεψία, αλλά για εικόνα βαθιάς θεσμικής σήψης.

Το Volt εδώ και καιρό προειδοποιεί ότι η απουσία διαφάνειας στις δωρεές προς τον Φορέα ανοίγει τον δρόμο σε σχέσεις εξάρτησης και πρακτικές quid pro quo - «δώσε για να πάρεις». Γι’ αυτό και καταθέσαμε μέσω της Βουλεύτριας μας Αλεξάνδρας Ατταλίδου ολοκληρωμένη πρόταση για αυστηρό, θεσμοθετημένο πλαίσιο δωρεών, με υποχρεωτική δημοσιοποίηση και έλεγχο.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε (ατυχώς) χαρακτηρίσει στο παρελθόν ως ζήτημα διαφθοράς το να γράφει κάποιος τα παιδιά του σε σχολείο άλλης γειτονιάς. Πρόεδρε αυτό που αποκαλύπτεται σήμερα είναι απείρως σοβαρότερο.

Σε μια κανονική χώρα, τέτοιες αποκαλύψεις θα ήταν επαρκής λόγος ανάληψης πολιτικής ευθύνης και παραίτησης τουλάχιστον των εμπλεκομένων. Η κοινωνική προσφορά δεν μπορεί να γίνεται εργαλείο διαπλοκής και εξυπηρετήσεων.