Politico: Πολιτική θύελλα στην Κύπρο μετά από καταγγελίες για διαφθορά σε ανώτατο επίπεδο

Η Κύπρος βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές πολιτικές αναταράξεις, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που περιλαμβάνει καταγγελίες για διαφθορά σε ανώτατο επίπεδο, υπόθεση με την οποία ασχολήθηκε και το Politico, σε ρεπορτάζ της ανταποκρίτριας του μέσου για την Ελλάδα, Νεκταρίας Σταμούλη.

Σύμφωνα με το Politico, το επίμαχο βίντεο αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X και περιλαμβάνει μονταρισμένα αποσπάσματα στα οποία εμφανίζονται ανώτατα πολιτικά και κρατικά στελέχη να φέρονται να συζητούν τρόπους παράκαμψης των ορίων προεκλογικών δαπανών μέσω χρηματικών δωρεών, καθώς και ένα σύστημα που θα παρείχε επιχειρηματίες πρόσβαση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την πρώτη κυρία. Σε ένα από τα αποσπάσματα γίνεται αναφορά και σε βοήθεια προς Ρώσους για την αποφυγή των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κυπριακή κυβέρνηση απορρίπτει τις καταγγελίες και χαρακτηρίζει το βίντεο «υβριδική δραστηριότητα» που αποσκοπεί, όπως υποστηρίζει, στην υπονόμευση «της εικόνας της κυβέρνησης και της χώρας», όπως αναφέρει το Politico. Δεν ισχυρίζεται, ωστόσο, ότι το υλικό είναι ψευδές, αλλά ότι οι δηλώσεις έχουν αποσπαστεί και συρραφεί με παραπλανητικό τρόπο. Όπως σημειώνει η Νεκταρία Σταμούλη στο Politico, τα πλάνα φαίνεται να έχουν τραβηχτεί με κρυφές κάμερες σε ιδιωτικές συναντήσεις.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν εμφανίζονται πεισμένα από τις κυβερνητικές εξηγήσεις και ζητούν περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, απάντησε στις αιχμές περί παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας με δηλώσεις του σε τοπικά μέσα ενημέρωσης. «Καλώ δημόσια οποιονδήποτε έχει στοιχεία για άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος κατά την προεκλογική περίοδο ή κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας να τα καταθέσει άμεσα στις αρμόδιες αρχές», δήλωσε, προσθέτοντας ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να τον κατηγορεί για διαφθορά.

Αναφορικά με πληρωμές από επιχειρήσεις, ο Πρόεδρος υποστήριξε ότι οι εταιρείες οφείλουν να προσφέρουν κοινωνικά οφέλη στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης προς το κράτος, σε τομείς όπως η υγεία, η πρόνοια και η άμυνα.

Όπως μεταδίδει το Politico, το βίντεο αναρτήθηκε από λογαριασμό με το όνομα «Emily Thompson», η οποία περιγράφεται ως ανεξάρτητη ερευνήτρια και αναλύτρια. Δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν δημόσια και επαληθεύσιμα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την πραγματική ταυτότητα του ατόμου πίσω από τον λογαριασμό.

Στο υλικό εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, ο πρώην υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης και ο διευθυντής του γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπος Χαραλάμπους. Κατά το Politico, ο Λακκοτρύπης παρουσιάζεται ως πρόσωπο-κλειδί για την πρόσβαση στον Πρόεδρο και φαίνεται να περιγράφει διαδικασίες που αφορούν πληρωμές άνω του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου προεκλογικών δαπανών.

Σε γραπτή του δήλωση, ο Λακκοτρύπης ανέφερε ότι οι δηλώσεις που του αποδίδονται έχουν υποστεί επεξεργασία με στόχο τη διαστρέβλωση του περιεχομένου τους και ότι έχει ήδη προσφύγει στην αστυνομία. Μετά την καταγγελία, οι κυπριακές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για το βίντεο.

Το βίντεο περιλαμβάνει επίσης πλάνα του Χαράλαμπου Χαραλάμπους, κουνιάδου του Προέδρου, ο οποίος φέρεται να εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο ενδιαφερόμενοι θα μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στο Προεδρικό Μέγαρο μέσω προτάσεων και χρημάτων που θα κατευθύνονταν σε κοινωνικές εισφορές. Δεν υπήρξε επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους του.

Σύμφωνα με το Politico, το βίντεο υποστηρίζει ότι κοινωνικές εισφορές εταιρειών μέσω ταμείου που διαχειρίζεται η πρώτη κυρία χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση προνομιακής μεταχείρισης από την Προεδρία. Το ζήτημα του ταμείου έχει απασχολήσει και στο παρελθόν την κυπριακή Βουλή, η οποία είχε ψηφίσει υπέρ της δημοσιοποίησης των ονομάτων των δωρητών — απόφαση που τελικά ανετράπη μετά από προσφυγή του Προέδρου στη Δικαιοσύνη.

Ο επικεφαλής του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, δήλωσε ότι οι αποκαλύψεις εγείρουν σοβαρά πολιτικά, ηθικά και θεσμικά ζητήματα και ζήτησε την αποπομπή του Χαραλάμπους, την κατάργηση του ταμείου και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του σε άλλο θεσμό. Το κόμμα κατέθεσε πρόταση νόμου για την κατάργησή του, ζητώντας παράλληλα την παραίτηση της πρώτης κυρίας από την ηγεσία του.

Αντιδράσεις υπήρξαν και από τον Δημοκρατικό Συναγερμό, ο οποίος έκανε λόγο για αποκαλύψεις «σοκαριστικές και εξαιρετικά σοβαρές», σημειώνοντας ότι η κοινωνία απαιτεί σαφείς και πειστικές απαντήσεις από την κυβέρνηση.

Η υπόθεση εκτυλίσσεται ενώ η Κύπρος οδεύει προς βουλευτικές εκλογές τον Μάιο, με τις επόμενες προεδρικές εκλογές να είναι προγραμματισμένες για το 2028.

Πηγή: Politico – Ρεπορτάζ: Νεκταρία Σταμούλη

