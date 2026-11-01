Το λάθος που αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου τον χειμώνα: Πώς να γλιτώσετε χρήματα

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, σε συνθήκες έντονου ψύχους, η οικονομία καυσίμου ενός συμβατικού βενζινοκίνητου αυτοκινήτου μπορεί να μειωθεί κατά περίπου 15% στην πόλη, ενώ η επίδραση είναι ακόμη μεγαλύτερη στις σύντομες διαδρομές. Τα ποσοστά αυτά προκύπτουν από δοκιμές σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και δεν ισχύουν απαραίτητα στον ηπιότερο κυπριακό χειμώνα.

Το λάθος με το ζέσταμα του κινητήρα

Μια από τις πιο συνηθισμένες συνήθειες είναι να αφήνουμε το αυτοκίνητο αναμμένο για αρκετά λεπτά πριν ξεκινήσουμε, θεωρώντας ότι έτσι προστατεύουμε τον κινητήρα.

Στην πραγματικότητα, στα περισσότερα σύγχρονα αυτοκίνητα δεν απαιτείται παρατεταμένο ζέσταμα στο ρελαντί. Η οδήγηση με ήπιες επιταχύνσεις, αφού περάσει ο σύντομος χρόνος που προβλέπει ο κατασκευαστής, βοηθά τον κινητήρα να φτάσει αποτελεσματικότερα στη σωστή θερμοκρασία λειτουργίας.

Οι μικρές διαδρομές κοστίζουν περισσότερο

Οι συνεχείς μετακινήσεις λίγων λεπτών, όπως από το σπίτι στον φούρνο ή στο περίπτερο, μπορούν να επιβαρύνουν την κατανάλωση, επειδή ο κινητήρας δεν προλαβαίνει να φτάσει στην αποδοτικότερη θερμοκρασία του.

Γι' αυτό οι ειδικοί συστήνουν να συνδυάζουμε, όπου είναι δυνατόν, περισσότερες δουλειές σε μία διαδρομή.

Πώς θα μειώσετε την κατανάλωση

Η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ συνιστά ομαλή επιτάχυνση, αποφυγή απότομων φρεναρισμάτων, περιορισμό του περιττού βάρους και τακτική συντήρηση του αυτοκινήτου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αφαίρεση σχαρών οροφής όταν δεν χρησιμοποιούνται, καθώς αυξάνουν την αεροδυναμική αντίσταση.

Τέλος, εάν η κατανάλωση αυξηθεί ξαφνικά και σημαντικά, χωρίς προφανή αιτία, καλό είναι να ζητήσετε έλεγχο από μηχανικό.

Μερικές απλές αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες μπορούν να μειώσουν τις επισκέψεις στο πρατήριο και να προστατεύσουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό.