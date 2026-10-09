Υπουργείο Υγείας: Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις μεταμοσχεύσεις και ενίσχυση των Συντονιστών, 1.171 μεταμοσχεύσεις νεφρού στην Κύπρο

Τις προτεραιότητες αυτές ανέδειξε ο Υπουργός Υγείας κ. Νεόφυτος Χαραλαμπίδη στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων 2026 σε χαιρετισμό του , με την ευκαιρία της φιλοξενίας στην Πάφο της 25ης Ευρωπαϊκής Ημέρας Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων, η οποία πραγματοποιείται με το μήνυμα «Sharing lives – Μοιραζόμαστε ζωές». Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, στην Κύπρο, όπως είπε, έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα 1.171 μεταμοσχεύσεις νεφρού, από συνολικά 1.108 δότες οργάνων, ενώ 181 μοσχεύματα έχουν προσφερθεί σε άλλες χώρες, στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας. Παράλληλα, το Αρχείο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος αριθμεί περισσότερους από 200.000 Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους εθελοντές. Περισσότεροι από 1.000 Κύπριοι εθελοντές έχουν ήδη προσφέρει μόσχευμα σε ασθενείς σε 36 χώρες.

Το Υπουργείο Υγείας υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της δωρεάς οργάνων, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με στοιχεία του Συμβουλίου της Ευρώπης, περισσότεροι από 100.000 ασθενείς στα κράτη μέλη αναμένουν μεταμόσχευση οργάνου, ενώ περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι πεθαίνουν ενώ βρίσκονται σε λίστα αναμονής. Όπως τονίστηκε, η αύξηση της δωρεάς προϋποθέτει ένα σύστημα υγείας που εμπνέει εμπιστοσύνη, εφαρμόζει αυστηρά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας και διασφαλίζει ότι η κατανομή των μοσχευμάτων γίνεται με διαφανείς διαδικασίες και αντικειμενικά, ιατρικώς τεκμηριωμένα κριτήρια. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προστασία της υγείας και της αξιοπρέπειας τόσο των δοτών όσο και των ληπτών, καθώς και στην υποστήριξη των οικογενειών των μεταθανάτιων δοτών από κατάλληλα εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας. Στις προτεραιότητες του Υπουργείου περιλαμβάνεται σημειώνει η ενδυνάμωση του δικτύου Συντονιστών Μεταμοσχεύσεων στα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

Ο ρόλος τους θεωρείται καθοριστικός για την αναγνώριση δυνητικών δοτών, την επικοινωνία με τις οικογένειες και την έγκαιρη κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Η ενίσχυση του δικτύου θα συνοδεύεται από συνεχή εκπαίδευση ιατρών και νοσηλευτών των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και της Μεταμοσχευτικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίζεται προσθέτει στοχευμένη εκπαίδευση εντατικολόγων στη Μαδρίτη, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Στόχος είναι η απόκτηση τεχνογνωσίας για την αναγνώριση και την κατάλληλη διαχείριση δυνητικών δοτών, η οποία θα αξιοποιηθεί στα κυπριακά νοσηλευτήρια και θα συμβάλει στη δημιουργία εγχώριας δυνατότητας εκπαίδευσης.

Το Υπουργείο Υγείας αναγνώρισε ως σημαντική τη διαχρονική συνεργασία με την Ελληνική Δημοκρατία και τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, με κοινό στόχο τη διεύρυνση των θεραπευτικών επιλογών για τους ασθενείς που αναμένουν μόσχευμα. Παράλληλα, η ανάπτυξη συνεργασιών με άλλες χώρες για μεταμοσχεύσεις που δεν πραγματοποιούνται στην Κύπρο εκτιμάται ότι μπορεί να διευρύνει τις δυνατότητες εξεύρεσης συμβατού μοσχεύματος.

Σημαντική χαρακτηρίζεται επίσης, όπως είπε ο κ Χαραλαμπίδης η συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιότητα των Φαρμάκων και της Υγειονομικής Περίθαλψης, η οποία στηρίζει την εφαρμογή κοινών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την προστασία δοτών και ληπτών. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας, το Υπουργείο έθεσε ως βασική προτεραιότητα τη συνεχή και επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση των πολιτών για τη δωρεά οργάνων και ιστών. Η ενημέρωση, όπως επισημάνθηκε, πρέπει να φτάνει στα σχολεία, στις κοινότητες, στους χώρους εργασίας και στα μέσα ενημέρωσης, να αντιμετωπίζει την παραπληροφόρηση και να απαντά στους προβληματισμούς των πολιτών, ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται ελεύθερα και χωρίς πίεση. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται επίσης στη συζήτηση με την οικογένεια για τη μεταθανάτια δωρεά οργάνων, ώστε η σχετική επιθυμία να έχει εκφραστεί εγκαίρως και να είναι γνωστή πριν από τις δύσκολες συνθήκες μιας απώλειας.

Καταλήγοντας, το Υπουργείο Υγείας εξέφρασε τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη του προς τους εν ζωή και μεταθανάτιους δότες, τις οικογένειές τους, τους λήπτες μοσχευμάτων και τους επαγγελματίες υγείας που συμβάλλουν στην προσπάθεια. Όπως υπογραμμίστηκε, η δωρεά δεν ακυρώνει την απώλεια, μπορεί όμως να προσφέρει σε έναν άλλο άνθρωπο τη δυνατότητα να συνεχίσει τη ζωή του, αποτυπώνοντας στην πράξη το μήνυμα «Sharing lives – Μοιραζόμαστε ζωές».