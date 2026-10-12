ΔΗΣΥ: Η δυσαρέσκεια για τους χειρισμούς Αβέρωφ, το μέτωπο γύρω από Παμπορίδη και η στήριξη Κασουλίδη

Η επιμονή του Αβέρωφ Νεοφύτου να διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας το 2028, απειλώντας ανοικτά ότι θα προχωρήσει ακόμη και χωρίς το επίσημο χρίσμα του ΔΗΣΥ, αντιμετωπίζεται από επικριτές του στο κόμμα ως μια εκβιαστική πολιτική τακτική. Κατά την αντίληψη αυτών των στελεχών, η Αννίτα Δημητρίου βρέθηκε ενώπιον ενός διλήμματος που υπερέβαινε τις προσωπικές της φιλοδοξίες, καθώς η επιμονή στη δική της υποψηφιότητα θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια νέα αντιπαράθεση, με σοβαρές συνέπειες για την ενότητα της παράταξης.

Η ίδια η Αννίτα Δημητρίου έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πιέστηκε και ότι η απόσυρσή της αποτέλεσε προσωπική επιλογή, με γνώμονα το συμφέρον του κόμματος. Ωστόσο, η εξήγηση αυτή δεν έχει αποτρέψει την ανάπτυξη έντονου προβληματισμού για τις συνθήκες υπό τις οποίες λήφθηκε η απόφαση, ιδιαίτερα από τη στιγμή που η Αννίτα Δημητρίου διατηρεί σημαντική επιρροή στη συναγερμική βάση και προέρχεται από μια εκλογική αναμέτρηση κατά την οποία ο ΔΗΣΥ κατέγραψε ποσοστό περίπου 27%, διαψεύδοντας τις δημοσκοπήσεις.

Δυσαρέσκεια ακόμη και μεταξύ υποστηρικτών του Αβέρωφ

Το στοιχείο που αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις εσωκομματικές ισορροπίες είναι ότι η δυσαρέσκεια δεν περιορίζεται στον κύκλο των στελεχών που διαχρονικά βρίσκονταν απέναντι στον Αβέρωφ Νεοφύτου. Ανάλογος προβληματισμός καταγράφεται και μεταξύ συναγερμικών που είχαν στηρίξει σθεναρά την υποψηφιότητά του στις προεδρικές εκλογές του 2023 και οι οποίοι εμφανίζονται σήμερα να διαφωνούν με τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να επανέλθει στη διεκδίκηση του χρίσματος.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που, ακόμη και δημόσια, με αναρτήσεις τους, κατέκριναν τη στάση του τέως προέδρου του ΔΗΣΥ, συγκρίνοντας τη συμπεριφορά του με όσα έγιναν ανάμεσα στον ίδιο και τον Νίκο Χριστοδουλίδη το 2023. Η εικόνα αυτή αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα εάν ληφθεί υπόψη ότι η τραυματική εμπειρία των προεδρικών εκλογών του 2023 εξακολουθεί να επηρεάζει την πολιτική συμπεριφορά και τις εσωκομματικές συμμαχίες στον ΔΗΣΥ. Για αρκετά στελέχη, το ενδεχόμενο να βρεθεί εκ νέου η παράταξη αντιμέτωπη με περισσότερες από μία υποψηφιότητες που προέρχονται από τον ίδιο πολιτικό χώρο προκαλεί έντονη ανησυχία. Υπό τις πιο πάνω συνθήκες, ο δρόμος για τον Αβέρωφ Νεοφύτου μόνο στρωμένος με ροδοπέταλα δεν θα είναι, με βάση πάντα τα σημερινά δεδομένα. Παρά την ισχυρή παρουσία του στον κομματικό μηχανισμό και τις σχέσεις που οικοδόμησε κατά την πολυετή θητεία του στην ηγεσία, οι αντιδράσεις για τους τελευταίους χειρισμούς του δημιουργούν ένα διαφορετικό περιβάλλον από εκείνο που ενδεχομένως ανέμενε μετά την απόσυρση της Αννίτας Δημητρίου.

Συσπείρωση γύρω από τον Παμπορίδη

Την ίδια ώρα, οι διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Πινδάρου δείχνουν ότι η υποψηφιότητα του Γιώργου Παμπορίδη αποκτά μια ιδιαίτερη δυναμική αφο΄τ εξελίσσεται σε σημείο συνάντησης διαφορετικών τάσεων της παράταξης, με κοινό χαρακτηριστικό την επιθυμία να υπάρξει διαφορετική επιλογή για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Ιδιαίτερη σημασία έχει, σύμφωνα με πληροφορίες του «Πολίτη», η στάση του πρώην υπουργού Εξωτερικών Ιωάννη Κασουλίδη, ο οποίος αναμένεται να στηρίξει τον Γιώργο Παμπορίδη στη μάχη για το χρίσμα, χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί αν αυτό θα συμβεί δημόσια ή μέσω «γραμμής» που θα δοθεί από τον πρώην ΥΠΕΞ. Η τοποθέτηση ενός στελέχους με τη διαδρομή και το πολιτικό βάρος του κ. Κασουλίδη εκτιμάται ότι θα έχει ιδιαίτερη σημασία στις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς πρόκειται για πρόσωπο που διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με διαφορετικές γενιές συναγερμικών.

Σημαντική κρίνεται και η δημόσια παρέμβαση του Μιχάλη Ιωαννίδη, στενού συνεργάτη της Αννίτας Δημητρίου, γιου του Ουράνιου Ιωαννίδη και συντονιστή του Συμβουλίου Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου, ο οποίος ανακοίνωσε, μέσα από συνέντευξή του στην «Καθημερινή», ότι στηρίζει τον Γιώργο Παμπορίδη, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι η επιλογή του είναι προσωπική και δεν εκφράζει την πρόεδρο του κόμματος.

Στο παρασκήνιο συζητείται επίσης το ενδεχόμενο συστράτευσης και άλλων στελεχών γύρω από την υποψηφιότητα Παμπορίδη, κυρίως από ψηφοφόρους της Λευκωσίας, καθώς επικρατεί η εκτίμηση ότι η εμφάνιση τρίτου διεκδικητή θα μπορούσε να διασπάσει τις δυνάμεις που επιθυμούν μια διαφορετική υποψηφιότητα από εκείνη του Αβέρωφ Νεοφύτου.

Ο ρόλος της Αννίτας

Καθοριστικός παράγοντας των εξελίξεων παραμένει η στάση της προέδρου του ΔΗΣΥ, η οποία, παρά την απόσυρσή της, εξακολουθεί σαφώς να διαθέτει πολιτικό έρεισμα και επιρροή στον κομματικό χώρο.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ δεν αναμένεται να εκδηλώσει δημόσια προτίμηση υπέρ ενός από τους δύο διεκδικητές, καθώς μια τέτοια επιλογή θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα ζητήματα στο εσωτερικό της παράταξης. Ωστόσο, η κινητικότητα στελεχών που βρίσκονται κοντά της αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι επιλογές τους ενδέχεται να επηρεάσουν το κλίμα που θα διαμορφωθεί μέχρι την εσωκομματική αναμέτρηση.

Οι Χριστοδουλικοί

Σημαντικό ρόλο στη μάχη μεταξύ Αβέρωφ, Παμπορίδη αναμένεται να παίξει και μια σημαντική μερίδα Συναγερμικών που στηρίζουν Νίκο Χριστοδουλίδη. Μέχρι στιγμής η επικρατούσα άποψη είναι να κινηθούν υπέρ του Αβέρωφ Νεοφύτου, τον οποίο θεωρούν πολύ πιο εύκολο αντίπαλο από τον Παμπορίδη. Όπως μας λέχθηκε «τον Αβέρωφ τον κέρδισε με άνεση ο Χριστοδουλίδης το 2023 κάτι που αναμένεται να επαναληφθεί και το 2028 αφού ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου μέσω των κινήσεων του για να πάρει το χρίσμα, έχει καταφέρει να διασπάσει το κόμμα».