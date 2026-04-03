Πολίτες αμφισβητούν τα νέα στοιχεία που παρέθεσε ο Δρουσιώτης - Οι φωτογραφίες με τα χαρτονομίσματα και η λέξη "tranfert"

Αρκετοί πολίτες αμφισβητούν τα στοιχεία που παρουσίασε σήμερα με ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο δημοσιογράφος-ερευνητής και υποψήφιος του Volt Μακάριος Δρουσιώτης.

Με σχόλια κάτω από τη νέα ανάρτηση του Μακάριου Δρουσιώτη οι πολίτες αναφέρουν ότι οι δύο φωτογραφίες με τα χρήματα σε βαλίτσα και το χαρτοκιβώτιο έχουν χρησιμοποιηθεί ξανά σε αναρτήσεις στο instagram και μπορεί οποιοσδήποτε να τις εντοπίσει στο διαδίκτυο.

Επίσης, οι πολίτες αμφισβητούν και ορισμένα στοιχεία στον πίνακα του Excel που ανήρτησε ο Μακάριος Δρουσιώτης. Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι η λέξη "tranfert" είναι λανθασμένη και πως η σωστή είναι "transfer".

Οι συγκεκριμένοι πολίτες τονίζουν ακόμη ότι ο αριθμός "275.00,85" στο Excel που ανήρτησε ο κ. Δρουσιώτης δεν παραπέμπει σε 275 χιλιάδες ευρώ, αφότου έπρεπε να υπάρχει ακόμη ένα μηδενικό όπως υποστηρίζουν (275.000,85).

Καλημέρα,



Ετοιμάζομαι για τη σημερινή κατάθεση, στις 10.00.



Διαβάζω σήμερα στον Τύπο ότι ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους θα με καταγγείλουν στην αστυνομία για πλαστά στοιχεία, και ένας από αυτούς είπε ότι θα ζητήσει και την υποχρεωτική νοσηλεία μου.



Για να τελειώνει αυτή η… pic.twitter.com/WW5YFpwYwO — MAKARIOS DROUSIOTIS (@makdrou) April 3, 2026

