Εντός του μήνα αναμένεται να επιθεωρήσουν το Melios Zoo οι αρμόδιες υπηρεσίες, δήλωσε τη Δευτέρα ο Γενικός Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης. Όπως ανέφερε, ο ΕΟΑ Λευκωσίας είναι η υπηρεσία που θα εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση για τον χώρο.
Πίπης για Melios Zoo: Έρχονται επιθεωρήσεις εντός Οκτωβρίου – Ο ΕΟΑ θα αναλάβει την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης
Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα επιθεωρήσουν τις εγκαταστάσεις εντός του μήνα, ενώ ο ιδιοκτήτης θα κληθεί να διευκρινίσει τι θα κάνει με τα ζώα.
Σε δηλώσεις μετά από συνάντηση στο Υπουργείο Γεωργίας με τους πέντε κτηνοτρόφους που επηρεάστηκαν από τον αφθώδη πυρετό τους προηγούμενους μήνες, ο κ. Πίπης είπε ότι «το Melios Zoo δεν είναι φάρμα, όπως δηλώνει» ο ιδιοκτήτης του, Μέλιος Μενελάου. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου, Ανδρέας Γρηγορίου, καθώς και άλλοι υπηρεσιακοί. «Ο κ. Μέλιος λέει τα δικά του», σημείωσε.
Ο κ. Πίπης ανέφερε ότι «οι αποφάσεις των δικαστηρίων είναι δεδομένες» και ότι, βάσει της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της δεύτερης απόφασης του Εφετείου, έχει ήδη δρομολογηθεί η διαδικασία διαχείρισης του θέματος. «Η ενάγουσα υπηρεσία στην προκειμένη περίπτωση είναι ο ΕΟΑ (Λευκωσίας), οπότε στο πλαίσιο αυτό ο άμεσα ενδιαφερόμενος για να εφαρμόσει την απόφαση του Δικαστηρίου είναι ο ΕΟΑ», είπε.
Πρόσθεσε ότι, για να διευκολυνθεί ο ΕΟΑ στη διαχείριση της υπόθεσης, έχει γίνει συνεννόηση μεταξύ των Υπουργείων Γεωργίας και Εσωτερικών, του ΕΟΑ και των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Εκπρόσωποι των αρμόδιων υπηρεσιών θα μεταβούν στις εγκαταστάσεις του Melios Zoo, όπου οι υπεύθυνοι του ΕΟΑ θα υποδείξουν ποιες εγκαταστάσεις εμπίπτουν στη δικαστική απόφαση και πρέπει να κατεδαφιστούν. Στη συνέχεια, όπως είπε, θα ζητηθεί από τον ιδιοκτήτη να διευκρινίσει τι προτίθεται να κάνει με τα ζώα που διαμένουν εκεί.
«Σε περίπτωση που (ο ιδιοκτήτης) δεν ενεργήσει σχετικά, τότε το κράτος θα παρέμβει, θα αναλάβει να διαχειριστεί, να διασφαλίσει τη διάθεση των ζώων σε κατάλληλους, εγκεκριμένους και αδειοδοτημένους για τον σκοπό αυτό οργανισμούς», ανέφερε.
Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Πίπης είπε ότι «δεν έχει τεθεί θέμα ευημερίας των ζώων». Όπως εξήγησε, το ζήτημα που τίθεται διαχρονικά αφορά τη νομιμότητα των ενεργειών του ιδιοκτήτη από πολεοδομική άποψη. «Το πρόβλημα δεν ξεκινά από τα ζώα. Το πρόβλημα ξεκινά από πολεοδομικά ζητήματα και καταλήγει να επηρεάζει τα ζώα, οπότε για να λυθεί το πρόβλημα των ζώων πρέπει πρώτα να διευθετηθεί το θέμα πολεοδομικά», υπογράμμισε.
Ο κ. Πίπης σημείωσε ότι οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να κατεδαφιστούν και έθεσε το ερώτημα τι θα απογίνουν τα ζώα που βρίσκονται σε αυτές και σε ποιους οργανισμούς θα διατεθούν. «Διότι μιλάμε για αρκούδες, τίγρεις, ύαινες, λύγκες. Δεν είναι ζώα που μπορεί να πει κάποιος ότι θα τα διατηρήσει ως προσωπική συλλογή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτή είναι η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.
Η επιθεώρηση των αρμόδιων υπηρεσιών στο Melios Zoo θα γίνει «εντός των ημερών, εντός του μηνός», κατέληξε.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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