Η «περιπέτεια» της κυπριακής αποστολής στη Μέση Ανατολή – Οδικώς προς Ντόχα ο Δαμιανός εν μέσω επιθέσεων των Χούθι

Μιλώντας την εκπομπή «Alpha Καλημέρα», ενώ βρισκόταν καθ' οδόν προς την Ντόχα, ο κ. Δαμιανός εξήγησε ότι τα προβλήματα στις μετακινήσεις της κυπριακής αποστολής είχαν αρχίσει ήδη από το Σάββατο, όταν έφτασε στο Μπαχρέιν και διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν δυνατή η αεροπορική μετάβαση στη Σαουδική Αραβία.

«Αυτή η κατάσταση είχε ξεκινήσει το Σάββατο, όταν είχαμε φτάσει στο Μπαχρέιν, οπότε δεν μπορούσαμε να πάμε αεροπορικώς από το Μπαχρέιν, αλλά πήγαμε οδικώς», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, η επιστροφή πραγματοποιείται επίσης οδικώς, αυτή τη φορά με προορισμό το αεροδρόμιο της Ντόχα, από όπου θα επιχειρηθεί η αεροπορική επιστροφή στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η κυπριακή αποστολή βρισκόταν στον δρόμο από τις 6 το πρωί, με την άφιξή της στο αεροδρόμιο της Ντόχα να υπολογίζεται μεταξύ 1:00 και 1:30 το μεσημέρι.

«Δεν νιώσαμε ανασφάλεια σε καμία στιγμή»

Ερωτηθείς για τις συνθήκες ασφαλείας στη Σαουδική Αραβία, ο κ. Δαμιανός ανέφερε ότι υπήρχε συνοδεία ασφαλείας στις μετακινήσεις της αποστολής, όπως συμβαίνει συνήθως κατά τις επίσημες επισκέψεις στη χώρα.

«Υπάρχει και σήμερα συνοδεία ασφαλείας και νιώθουμε απόλυτα ασφαλείς», δήλωσε.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι, αν και οι επιθέσεις προκαλούν έντονη ανησυχία, η κυπριακή αποστολή δεν βίωσε άμεσα κάποιο επικίνδυνο περιστατικό.

«Από τη στιγμή που οι επιθέσεις είναι επί το πλείστον στα αεροδρόμια, δεν είναι κάτι το οποίο νιώθουμε ότι το έχουμε βιώσει, πέρα από κάποια μηνύματα στα κινητά και κάποιους θορύβους από drones», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι σε καμία στιγμή δεν αισθάνθηκε ανασφάλεια και ότι το πρόγραμμα των ενεργειακών συναντήσεων πραγματοποιήθηκε χωρίς ουσιαστικά προβλήματα.

Κανονικά οι εργασίες του φόρουμ παρά τις επιθέσεις

Ο υπουργός χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το τριήμερο των ενεργειακών επαφών για την Κύπρο, επισημαίνοντας ότι, παρά τις εξελίξεις, η Σαουδική Αραβία προχώρησε κανονικά στη διοργάνωση των συνεδρίων.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Δαμιανός υπέγραψε τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Σαουδάραβα ομόλογό του, πρίγκιπα Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλμάν, για την ενίσχυση των ενεργειακών σχέσεων των δύο χωρών.

Όπως επισήμανε, η συμφωνία αφορά την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη συνεργασία όχι μόνο στον τομέα των υδρογονανθράκων, αλλά και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην αποθήκευση ενέργειας και στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις.

Ο υπουργός εξέφρασε παράλληλα τη συμπαράστασή του προς τον λαό της Σαουδικής Αραβίας για τις δοκιμασίες που αντιμετωπίζει εξαιτίας των επιθέσεων.

Συναγερμός στα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας

Οι δηλώσεις του υπουργού πραγματοποιούνται εν μέσω σοβαρής κλιμάκωσης των επιθέσεων των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με το Reuters, η επίθεση του Σαββάτου στο διεθνές αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» του Ριάντ προκάλεσε τον θάνατο 13 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 300. Την Κυριακή ακολούθησε νέα επίθεση στον τερματικό σταθμό 4, με έναν ακόμη νεκρό και 11 τραυματίες, ενώ πλήγμα καταγράφηκε και στο αεροδρόμιο της Νταμάμ.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν ακυρώσεις πτήσεων, αυξημένα μέτρα ασφαλείας και σοβαρά προβλήματα στις διεθνείς αεροπορικές συνδέσεις, επηρεάζοντας και τις μετακινήσεις ξένων αξιωματούχων που συμμετείχαν στις ενεργειακές διοργανώσεις.

Παρά τις δύσκολες συνθήκες, ο κ. Δαμιανός υπογράμμισε τη σημασία της παρουσίας της Κύπρου στη Σαουδική Αραβία και της ολοκλήρωσης των προγραμματισμένων ενεργειακών επαφών, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποστολή θα επιστρέψει με ασφάλεια στην Κύπρο.