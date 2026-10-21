Αλλάζουν όψη δύο δρόμοι στην τουριστική περιοχή Παραλιμνίου - Τέλος στην πολυετή ταλαιπωρία

Την περασμένη Δευτέρα (19/10) ο Δήμος Παραλιμνίου-Δερύνειας υπέγραψε συμβόλαιο με την εταιρεία ASD Hyperstatic Engineering Design για την ετοιμασία των κατασκευαστικών σχεδίων που αφορούν την ανακατασκευή των οδών Βρυσουδιών και Πινιάς. Πρόκειται για πολεοδομικό έργο που θα βελτιώσει τους δύο δρόμους, οι οποίοι είναι ιδιαίτερης σημασίας για την περιοχή, αφού, μεταξύ άλλων, συνδέουν τα δύο αλιευτικά καταφύγια Αγίας Τριάδας και Αγίου Νικολάου (ξενοδοχείο Golden Coast), ενώ θα εξυπηρετούν τους επισκέπτες και χρήστες της μαρίνας Παραλιμνίου που κατασκευάζεται στην ίδια περιοχή. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου Παραλιμνίου-Δερύνειας, μέσα από την αναβάθμιση του οδοστρώματος και τη δημιουργία πεζοδρομίων, επιδιώκεται παράλληλα η βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της προσβασιμότητας, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή.

«Άθλια κατάσταση»

Ο δήμαρχος Γιώργος Νικολέττος δήλωσε στον «Π» ότι οι συγκεκριμένοι δρόμοι, παρ' όλο που εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό παραθεριστικών κατοικιών, ξενοδοχειακών μονάδων και άλλες επιχειρήσεις, εντούτοις, εδώ και χρόνια βρίσκονται σε άθλια κατάσταση. Όπως χαρακτηριστικά είπε, σε κάποια σημεία των δρόμων δεν υπάρχουν καν πεζοδρόμια, γεγονός που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τους πεζούς. Ο κ. Νικολέττος ανέφερε ότι τα κατασκευαστικά σχέδια αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 18 μήνες και θα περιλαμβάνουν βελτίωση του οδοστρώματος, κατασκευή πεζοδρομίων σ’ όλο το μήκος των δρόμων, ποδηλατοδρόμους στα σημεία όπου είναι εφικτό, εγκατάσταση σύγχρονου φωτισμού και υπογειοποίηση υπηρεσιών.

«Στόχος μας είναι μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών σχεδίων το έργο να ωριμάσει πλήρως, έτσι ώστε άμεσα να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τις κατασκευαστικές εργασίες. Είναι ένα έργο που θέλουμε να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό, διότι η γύρω περιοχή παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη και, όπως είναι φυσικό, ήδη εξυπηρετεί χιλιάδες παραθεριστές, ενώ σύντομα θα έχει ολοκληρωθεί και το μεγαλεπήβολο έργο της μαρίνας Παραλιμνίου. Η προώθηση του οδικού αυτού έργου εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για αναβάθμιση των υποδομών και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του δήμου μας», επισήμανε ο Γ. Νικολέττος.