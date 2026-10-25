«Το πανεπιστήμιο ως αλογόμυγα της πόλεως» - Η νέα πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου για την ουσιαστική αυτονομία, την ακαδημαϊκή ελευθερία, τη σύνδεση της γνώσης με την κοινωνία

Η δρ Μαρίνα Νεοφύτου εξελέγη πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου -είναι η πρώτη γυναίκα στην ιστορία του πανεπιστημίου που αναλαμβάνει αυτό το αξίωμα- στις 7 Οκτωβρίου 2026 και θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά της στις 16 Δεκεμβρίου 2026. Γεννήθηκε λίγους μόλις μήνες μετά την τουρκική εισβολή. Πέρασε τα παιδικά και εφηβικά της χρόνια στη Λεμεσό, ενώ και οι δύο της γονείς κατάγονταν από την Πάφο. Σπούδασε Μηχανική στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, με πλήρη υποτροφία του πανεπιστημίου, και συνέχισε με υποτροφίες τις διδακτορικές της σπουδές στην Περιβαλλοντική Ρευστοδυναμική στο ίδιο πανεπιστήμιο. Παρέμεινε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια, με αντικείμενο τη διασπορά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις πόλεις, ενώ ήδη από τα φοιτητικά της χρόνια εργάστηκε σε ερευνητικά κέντρα της Schlumberger στο Cambridge και το Παρίσι. Το 2005 εντάχθηκε ως λέκτορας (λεκτόρισσα όπως της αρέσει να λέγεται) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου εξελίχθηκε σε καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Μηχανικής το 2020. Από το 2023 είναι εκλελεγμένη κοσμήτορας (η ίδια χρησιμοποιεί τη λέξη κοσμητόρισσα) της Πολυτεχνικής Σχολής. Έχει ιδρύσει (2006) και διευθύνει μέχρι σήμερα το Ερευνητικό Εργαστήριο-Νησίδα Αριστείας Περιβαλλοντικής Ρευστομηχανικής. Παίζει πιάνο και συνθέτει μουσική. Νέες προκλήσεις Τι δεν σας αρέσει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και θα θέλατε να το αλλάξετε; Θα ξεκινήσω θετικά, τι μου αρέσει. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μια ιστορία θεσμικής επιτυχίας - πέτυχε πολλά σε σχετικά σύντομο χρόνο. Δικαιολογημένα είμαστε περήφανοι. Σε λιγότερο από τέσσερις δεκαετίες, έκτισε ισχυρές ακαδημαϊκές μονάδες (συμπεριλαμβανομένων 22 τμημάτων, 8 σχολών, 10 ερευνητικών κέντρων και 3 κέντρων αριστείας), ανέπτυξε σημαντική διεθνή ερευνητική παρουσία, δημιούργησε διεθνείς συνεργασίες, έκτισε υψηλής ποιότητας υποδομές, και, όπως δείχνουν οι σχετικές μετρήσεις, κέρδισε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Όμως, τα πάντα ρει. Οι καιροί αλλάζουν, νέες...