Τον Πιέρο Κάρουλλα και τη Λύσια Δημητρίου ανέδειξε στις θέσεις των συμπροέδρων το Εκλογικό Συνέδριο του Βολτ Κύπρου, το οποίο πραγματοποιείται σήμερα, Σάββατο (10/10), στο Discovery Hall του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
Βολτ Κύπρου: Νέοι συμπρόεδροι Πιέρος Κάρουλλας και Λύσια Δημητρίου – Τα αποτελέσματα των εκλογών
Στο πλαίσιο των εσωκομματικών διαδικασιών, τα μέλη του κόμματος ψήφισαν ηλεκτρονικά για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας. Δηλαδή των συμπροέδρων και των συναντιπροέδρων. Η ψηφοφορία συνεχίζεται για την ανάδειξη των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου.
Πιέρος Κάρουλλας και Λύσια Δημητρίου στη συμπροεδρία
Για τη θέση του άνδρα συμπροέδρου, ο Πιέρος Κάρουλλας επικράτησε του Ιωάννη Τιρκίδη, εξασφαλίζοντας 121 ψήφους και ποσοστό 68,4%. Ο ανθυποψήφιός του έλαβε 56 ψήφους, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 31,6%.
Στην εκλογική αναμέτρηση για τη θέση της γυναίκας συμπροέδρου, η Λύσια Δημητρίου εξασφάλισε την εκλογή της με 103 ψήφους και ποσοστό 57,5%, έναντι 76 ψήφων και ποσοστού 42,5% που συγκέντρωσε η Νατάσα Ιωάννου.
Αλέξανδρος Αποστολίδης στη θέση του συναντιπροέδρου
Για τη θέση του άνδρα συναντιπροέδρου, νικητής αναδείχθηκε ο Αλέξανδρος Αποστολίδης, ο οποίος έλαβε 94 ψήφους και ποσοστό 54,3%.
Ο ανθυποψήφιός του, Φρίξος Βρυωνίδης, συγκέντρωσε 79 ψήφους, εξασφαλίζοντας ποσοστό 45,7%.
Υπενθυμίζεται ότι στη θέση της γυναίκας συναντιπροέδρου έχει εκλεγεί χωρίς ανθυποψήφια η Ροδούλα Δημητριάδου, όπως είχε ανακοινώσει προηγουμένως η Εφορευτική Επιτροπή του κόμματος.
Εκλογή νέου Πολιτικού Συμβουλίου
Πέραν της ανάδειξης της νέας ηγεσίας, το Εκλογικό Συνέδριο περιλαμβάνει και τη διαδικασία εκλογής των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου, για το οποίο είχαν υποβληθεί συνολικά 30 υποψηφιότητες. Η σημερινή εκλογική διαδικασία σηματοδοτεί την ανάδειξη νέων συλλογικών οργάνων στο Βολτ Κύπρου, τα οποία αναλαμβάνουν την καθοδήγηση του κόμματος για την επόμενη περίοδο.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.