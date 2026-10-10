Βολτ Κύπρου: Νέοι συμπρόεδροι Πιέρος Κάρουλλας και Λύσια Δημητρίου – Τα αποτελέσματα των εκλογών

Στο πλαίσιο των εσωκομματικών διαδικασιών, τα μέλη του κόμματος ψήφισαν ηλεκτρονικά για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας. Δηλαδή των συμπροέδρων και των συναντιπροέδρων. Η ψηφοφορία συνεχίζεται για την ανάδειξη των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου.

Πιέρος Κάρουλλας και Λύσια Δημητρίου στη συμπροεδρία

Για τη θέση του άνδρα συμπροέδρου, ο Πιέρος Κάρουλλας επικράτησε του Ιωάννη Τιρκίδη, εξασφαλίζοντας 121 ψήφους και ποσοστό 68,4%. Ο ανθυποψήφιός του έλαβε 56 ψήφους, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 31,6%.

Στην εκλογική αναμέτρηση για τη θέση της γυναίκας συμπροέδρου, η Λύσια Δημητρίου εξασφάλισε την εκλογή της με 103 ψήφους και ποσοστό 57,5%, έναντι 76 ψήφων και ποσοστού 42,5% που συγκέντρωσε η Νατάσα Ιωάννου.

Αλέξανδρος Αποστολίδης στη θέση του συναντιπροέδρου

Για τη θέση του άνδρα συναντιπροέδρου, νικητής αναδείχθηκε ο Αλέξανδρος Αποστολίδης, ο οποίος έλαβε 94 ψήφους και ποσοστό 54,3%.

Ο ανθυποψήφιός του, Φρίξος Βρυωνίδης, συγκέντρωσε 79 ψήφους, εξασφαλίζοντας ποσοστό 45,7%.

Υπενθυμίζεται ότι στη θέση της γυναίκας συναντιπροέδρου έχει εκλεγεί χωρίς ανθυποψήφια η Ροδούλα Δημητριάδου, όπως είχε ανακοινώσει προηγουμένως η Εφορευτική Επιτροπή του κόμματος.

Εκλογή νέου Πολιτικού Συμβουλίου

Πέραν της ανάδειξης της νέας ηγεσίας, το Εκλογικό Συνέδριο περιλαμβάνει και τη διαδικασία εκλογής των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου, για το οποίο είχαν υποβληθεί συνολικά 30 υποψηφιότητες. Η σημερινή εκλογική διαδικασία σηματοδοτεί την ανάδειξη νέων συλλογικών οργάνων στο Βολτ Κύπρου, τα οποία αναλαμβάνουν την καθοδήγηση του κόμματος για την επόμενη περίοδο.