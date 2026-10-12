Γυναικολόγος ελέγχεται για ιατρικές αμέλειες - Από καθυστερημένες διαγνώσεις καρκίνου μέχρι αχρείαστα χειρουργεία

Από την «τραχηλίτιδα» στον καρκίνο τρίτου σταδίου

Η πρώτη καταγγελία αφορά 37χρονη μητέρα ανήλικου παιδιού, η οποία παρακολουθούνταν από τον συγκεκριμένο γυναικολόγο επί περίπου 14 μήνες, από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Μάρτιο του 2024. Σύμφωνα με την οικογένειά της, τα επίμονα συμπτώματα αποδίδονταν αρχικά σε μόλυνση και αργότερα σε τραχηλίτιδα. Παρά τις επανειλημμένες ενοχλήσεις της, λάμβανε καθησυχαστικές ενημερώσεις από το ιατρείο για τις εξετάσεις της, περιλαμβανομένου του τεστ Παπανικολάου.

Τον Μάιο του 2024, δεύτερος γυναικολόγος εντόπισε σοβαρή βλάβη στον τράχηλο της μήτρας και η βιοψία έδειξε διηθητικό πλακώδες καρκίνωμα τρίτου σταδίου. Παρά τις χημειοθεραπείες στην Κύπρο και στο εξωτερικό, η νόσος εξελίχθηκε, με μεταστάσεις στα οστά. Απεβίωσε στις 8 Ιανουαρίου 2025.

Πριν από τον θάνατό της είχε απευθυνθεί σε δικηγόρο, εκφράζοντας ανησυχίες για καθυστερημένη διάγνωση και πιθανή ιατρική αμέλεια, και ζητώντας να κινηθούν διαδικασίες καταγγελίας. Δεν πρόλαβε να υποβάλει η ίδια επίσημη καταγγελία. Στη συνέχεια, η οικογένειά της, η οποία διαθέτει, όπως αναφέρει, τον ιατρικό φάκελο και την αλληλογραφία της, κατήγγειλε την υπόθεση στον ΠΙΣ και στην Αστυνομία. Αναμένεται και δικαστική συνέχεια.

Είδε την κύστη δεν είδε τον καρκίνο

Σοβαρά ερωτήματα για τους χειρισμούς του γυναικολόγου εγείρει και η καταγγελία 26χρονης, η οποία εξακολουθεί να υποβάλλεται σε αντικαρκινικές θεραπείες. Τον Μάρτιο του 2026 επισκέφθηκε τον γιατρό λόγω πόνων. Ο υπερηχογραφικός έλεγχος έδειξε κύστη και της χορηγήθηκε ορμονική αγωγή. Τον Ιούνιο, στον επανέλεγχο, ο γιατρός φέρεται να έκανε λόγο για όγκο που έπρεπε να αφαιρεθεί άμεσα. Δύο ημέρες αργότερα υποβλήθηκε σε λαπαροτομή.

Κατά την επέμβαση, αφαιρέθηκε και μέρος του εξωτερικού τοιχώματος της μήτρας, με την 26χρονη να αναφέρει ότι προκλήθηκε βλάβη, την οποία διαπίστωσε δεύτερος γυναικολόγος. Οι πόνοι συνεχίστηκαν και ο πρώτος γιατρός, όπως καταγγέλλει, δεν απαντούσε στα επανειλημμένα τηλεφωνήματά της. Λιγότερο από 20 ημέρες μετά το χειρουργείο, άλλος γυναικολόγος διέγνωσε καρκίνο στη μία ωοθήκη.

Όταν η οικογένεια της ζήτησε εξηγήσεις, ο πρώτος γυναικολόγος φέρεται να ανέφερε ότι δεν είχε δει καρκίνο και πως μπορεί να εμφανίστηκε αργότερα. Η 26χρονη υποβλήθηκε σε δεύτερη επέμβαση, κατά την οποία αφαιρέθηκε η μία ωοθήκη, ενώ, όπως αναφέρει, ενημερώθηκε για σοβαρές δυσκολίες σε ενδεχόμενη μελλοντική εγκυμοσύνη. Έχει καταγγείλει την υπόθεση στον ΠΙΣ και στο νοσηλευτήριο και, μετά την ολοκλήρωση των χημειοθεραπειών, δεν αποκλείει προσφυγή στη δικαιοσύνη.

Με το ζόρι στο χειρουργείο

Για μια επέμβαση που της άφησε μεγάλη τομή στην κοιλιά και βαθιά δυσπιστία απέναντι στους γιατρούς μιλά άλλη ασθενής, την οποία ο γυναικολόγος παρακολουθούσε ήδη για αρκετό διάστημα. Αντιμετώπιζε έντονες αιμορραγίες και συχνοουρία λόγω ινομυώματος. Όταν η φαρμακευτική αγωγή, που αρχικά την ανακούφιζε, έπαψε να είναι αποτελεσματική, επέστρεψε στο ιατρείο.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο γυναικολόγος ανέφερε ότι το ινομύωμα είχε φτάσει τα 5-6 εκατοστά και έσπευσε να προγραμματίσει τηλεφωνικά χειρουργείο μπροστά της, προτού της δώσει εξηγήσεις. Όταν εξέφρασε επιφυλάξεις, βρέθηκε, όπως αναφέρει, μπροστά στο δίλημμα είτε να χειρουργηθεί άμεσα είτε να περιμένει έξι μήνες, συνεχίζοντας να υποφέρει.

Η ασθενής σημειώνει ότι δεν ενημερώθηκε επαρκώς για το τι είναι η λαπαροτομή και τι συνεπάγεται. Ενώ περίμενε εύκολη ανάρρωση, ξύπνησε με τομή περίπου 13 εκατοστών και ενημερώθηκε για περιορισμούς 40 ημερών. Παρά τις επανειλημμένες ερωτήσεις της πριν και μετά το χειρουργείο, ο γιατρός φέρεται να επέμενε πως η λαπαροτομή ήταν απαραίτητη για να έχει καλύτερη εικόνα.

Οι αμφιβολίες της ενισχύθηκαν όταν εξέτασε εκ των υστέρων το υπερηχογράφημα, στο οποίο, όπως αναφέρει, καταγραφόταν ινομύωμα 2-3 εκατοστών, αντί 5-6 που της είχαν περιγράψει. Άλλος γιατρός, τον οποίο συμβουλεύτηκε αργότερα, της ανέφερε, σύμφωνα με την ίδια, ότι μπορούσε να αντιμετωπιστεί χωρίς χειρουργείο. Θέτει, επίσης, ερωτήματα για την ιατρική έκθεση κάλυψης της επέμβασης από το ΓεΣΥ.

Η εμπειρία κλόνισε βαθιά την εμπιστοσύνη της στην ιατρική φροντίδα. Αναφέρει έντονα συμπτώματα μετατραυματικού στρες και δυσκολεύεται ακόμη και σήμερα να επισκεφθεί γιατρό, ιδιαίτερα γυναικολόγο.

Το «τεράτωμα» που ήταν ενδομητρίωση

Για προληπτικό τεστ Παπανικολάου επισκέφθηκε τον Μάρτιο του 2023 τον γυναικολόγο άλλη γυναίκα, η οποία εννέα ημέρες αργότερα βρέθηκε στο χειρουργείο. Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο γιατρός τής ανακοίνωσε ότι είχε «τεράτωμα» που «έτρωγε» την αριστερή της ωοθήκη και έπρεπε να αφαιρεθεί άμεσα. Τρομοκρατημένη, συναίνεσε χωρίς να ζητήσει δεύτερη γνώμη. Η ιστοπαθολογική εξέταση, ωστόσο, έδειξε ενδομητριωσική κύστη τριών εκατοστών, χωρίς κυτταρική ατυπία. Όπως σημειώνει, ο γιατρός δεν της εξήγησε τη διαφορά από την αρχική διάγνωση. Καταγγέλλει, επίσης, ότι στο εξιτήριο αναγραφόταν ότι επισκέφθηκε τον γιατρό με φρικτούς πόνους, ενώ είχε πάει για προληπτική εξέταση.

Περίπου δύο εβδομάδες μετά το χειρουργείο και αφού συνέχιζε να έχει αφόρητους πόνους και έντονο φούσκωμα, επισκέφθηκε εκ νέου το νοσηλευτήριο, με τον γιατρό να αρνείται να την εξετάσει.

Αναζήτησε άλλον γιατρό, ο οποίος απέδωσε τις ενοχλήσεις σε αέριο που είχε παραμείνει μετά τη λαπαροσκόπηση, ενώ εκεί ήταν που ενημερώθηκε για πρώτη φορά ότι το «τεράτωμα» ήταν τελικά ενδομητρίωση, για την οποία δεν χρειαζόταν να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Τη διάγνωση του δεύτερου γυναικολόγου, επιβεβαίωσε στη συνέχεια και τρίτος γιατρός.

Η ασθενής αναφέρει ότι μέχρι σήμερα αντιμετωπίζει προβλήματα με την περίοδό της, που δεν είχε πριν από το χειρουργείο. Απευθύνθηκε στον ΠΙΣ χωρίς, όπως σημειώνει, να λάβει απάντηση, καθώς και στο νοσηλευτήριο και στον ΟΑΥ, ο οποίος της απάντησε ότι δεν έχει αρμοδιότητα διερεύνησης ιατρικής αμέλειας.

Από το χειρουργείο στο δικαστήριο

Από μια προληπτική γυναικολογική εξέταση βρέθηκε στο χειρουργείο και στη συνέχεια αντιμέτωπη με μια μακρά περίοδο ταλαιπωρίας και αναζήτησης απαντήσεων η πέμπτη ασθενής. Όπως καταγγέλλει, παρότι δεν αντιμετώπιζε πόνους ή άλλα συμπτώματα, ο γυναικολόγος εντόπισε μεγάλη κύστη στην ωοθήκη, η οποία, όπως της ανέφερε, έπρεπε να αφαιρεθεί άμεσα λόγω κινδύνου ρήξης ή συστροφής. Η γυναίκα ζήτησε χρόνο να σκεφτεί την απόφασή της, αλλά, σύμφωνα με την ίδια, ο γιατρός επέμεινε πως το χειρουργείο ήταν μονόδρομος. Υποβλήθηκε σε λαπαροσκόπηση δύο ημέρες αργότερα.

Η ανάρρωσή της, όπως αναφέρει, ήταν δύσκολη. Οι αμφιβολίες της εντάθηκαν όταν παρέλαβε την ιστοπαθολογική έκθεση και διαπίστωσε, όπως καταγγέλλει, αποκλίσεις από όσα της είχαν αναφερθεί για την κύστη, αλλά και αναφορά σε συστροφή που δεν της είχε γνωστοποιηθεί ως διαπιστωμένο εύρημα. Δύο άλλοι γυναικολόγοι, τους οποίους συμβουλεύτηκε, φέρονται να εκτίμησαν ότι μπορούσε να ακολουθηθεί παρακολούθηση αντί άμεσης χειρουργικής επέμβασης.

Η εμπειρία επιβάρυνε σοβαρά την ψυχική της υγεία: όπως αναφέρει, διαγνώστηκε με μετατραυματικό στρες και χρειάστηκε υποστήριξη από κλινικό ψυχολόγο.

Τον Ιανουάριο του 2024 υπέβαλε επίσημη καταγγελία στον ΟΑΥ για την αναγκαιότητα της επέμβασης και την ενημέρωσή της. Ο οργανισμός απάντησε πως η διερεύνηση πιθανής ιατρικής αμέλειας δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές του. Τον Ιούλιο ακολούθησαν δύο καταγγελίες για τις καταχωρίσεις στο ΓεΣΥ και τις απαιτήσεις αποζημίωσης μετεγχειρητικών επισκέψεων. Τον Μάιο του 2025 ο ΟΑΥ ανέφερε πως βρίσκονται υπό διερεύνηση, χωρίς να γνωστοποιήσει οριστικό πόρισμα. Για την επέμβαση εκκρεμεί αστική αγωγή ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

Οι πέντε αυτές υποθέσεις δεν φαίνεται να είναι οι μοναδικές που αφορούν τον συγκεκριμένο γυναικολόγο. Πληροφορίες που έχουν περιέλθει στον «Π» κάνουν λόγο και για άλλες περιπτώσεις, οι οποίες χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Την ίδια ώρα, παρά τις επίσημες καταγγελίες που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες Αρχές, παραμένει θολό το τοπίο ως προς τις ενέργειες που έχουν γίνει και τα αποτελέσματα των ελέγχων.