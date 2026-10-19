Ο Ιωαννίδης απαντά στον Αβέρωφ για τις κυρώσεις κατά Ρωσίας: «Στο τραπέζι της Δύσης και όχι στο μενού»

https://t.co/efcvHGcvIo — Michael Ioannides (@moioannides) October 18, 2026

Τέσσερις παραδοχές που, κατά τον ίδιο, δεν ισχύουν

Κατά τον κ. Ιωαννίδη, η πρόταση στηρίζεται σε τέσσερις λανθασμένες παραδοχές. Η πρώτη είναι ότι οι κυρώσεις ανέβασαν την τιμή του ντίζελ, την οποία αποδίδει στον πόλεμο με το Ιράν και στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από τα τέλη Φεβρουαρίου. Η δεύτερη, ότι η άρση θα έφερνε ρωσικό ντίζελ στην αγορά, τη στιγμή που η ίδια η Ρωσία περιορίζει τις εξαγωγές της από τον Ιούλιο λόγω των πληγμάτων στα διυλιστήριά της, ενώ, κατά τα στοιχεία της Eurostat που επικαλείται, η Κύπρος δεν έχει εισαγάγει ρωσικό πετρέλαιο κίνησης από το 2008.

Η τρίτη αφορά το όφελος για τον καταναλωτή. Επικαλούμενος εκτίμηση της Goldman Sachs, υπολογίζει ότι ακόμη και μια ευρωπαϊκή συμφωνία αντίστοιχη με την αμερικανική θα μείωνε την τιμή κατά περίπου ένα σεντ το λίτρο. Η τέταρτη είναι ότι οι ΗΠΑ έδειξαν τον δρόμο. Όπως σημειώνει, η Ουάσιγκτον δεν ήρε κυρώσεις αλλά έδωσε προσωρινή άδεια μόνο για το ντίζελ, ενώ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε τη λύπη του για την αμερικανική απόφαση.

Η Τουρκία, ο Κρόνος και το 2022

Ο κ. Ιωαννίδης υπενθυμίζει ότι στις 30 Νοεμβρίου λήγει το ευρωπαϊκό πλαίσιο κυρώσεων για τις τουρκικές γεωτρήσεις, η ανανέωση του οποίου απαιτεί ομοφωνία, και προειδοποιεί ότι η Κύπρος δεν μπορεί να λειτουργεί ως «καμικάζι της Ευρώπης». Στο φυσικό αέριο, υποστηρίζει ότι η πρόταση κινείται αντίθετα με τα κυπριακά συμφέροντα, αφού η ευρωπαϊκή απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο περιορίζει τον ρόλο της Τουρκίας μέσω του TurkStream και αναβαθμίζει τη θέση της Κύπρου ως παραγωγού μέσω του κοιτάσματος «Κρόνος».

Παραθέτει επίσης δηλώσεις του ίδιου του κ. Νεοφύτου από το 2022, όταν ως πρόεδρος του ΔΗΣΥ υποστήριζε ότι η Κύπρος ορθώς αγνόησε το οικονομικό κόστος για να κρατήσει θέση αρχής. Τοποθετεί την πρόταση δίπλα σε όσα ζητούν ο Βίκτορ Όρμπαν, ο Ρόμπερτ Φίτσο και το AfD, θυμίζοντας ότι στην ψηφοφορία του Ευρωκοινοβουλίου για τον τερματισμό του ρωσικού αερίου ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ και ο Φειδίας Παναγιώτου ψήφισαν κατά. «Μπήκε για να καθίσει στο τραπέζι της Δύσης και όχι στο μενού», γράφει για την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ.

Ως απάντηση στην ακρίβεια, προτείνει στοχευμένη στήριξη αντί για οριζόντια μέτρα, διαφάνεια στην τιμή των καυσίμων πριν από τους φόρους και απόφαση για τον φόρο κατανάλωσης πριν από τις 30 Νοεμβρίου.

«Προσωπική του πρόταση»

Η ανάρτηση ακολουθεί την ανακοίνωση με την οποία ο ΔΗΣΥ αποστασιοποιήθηκε από τον τέως πρόεδρό του λίγες ώρες μετά τη διάσκεψη. Το κόμμα δήλωσε ότι στηρίζει τις θέσεις του ΕΛΚ και την κοινή πολιτική των 27 για τις ενεργειακές κυρώσεις «πάντοτε σε πλήρη συντονισμό με την Ελλάδα», χαρακτηρίζοντας την εισήγηση του κ. Νεοφύτου «προσωπική του πρόταση στο πλαίσιο του δημόσιου πολιτικού διαλόγου». Την ίδια μέρα ο Νίκος Τορναρίτης, σε άρθρο του στον «Π», έθεσε ζήτημα συνέπειας ανάμεσα στη στάση απέναντι στη Ρωσία και σε όσα ζητά η Κύπρος από την Ευρώπη για την Τουρκία.

Ο κ. Ιωαννίδης έχει ταχθεί δημόσια υπέρ του Γιώργου Παμπορίδη για το χρίσμα, ενώ η διάσκεψη της Παρασκευής ήταν η πρώτη δημόσια τοποθέτηση του κ. Νεοφύτου μετά την απόσυρση της Αννίτας Δημητρίου. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται σε μία εβδομάδα, στις 26 Οκτωβρίου, και η εσωκομματική κάλπη θα στηθεί σε λιγότερο από έξι εβδομάδες, στις 28 Νοεμβρίου.