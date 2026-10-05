Πένθος στην αρμενική κοινότητα: Έφυγε ο Μπενόν Σεβάν – Διακεκριμένος διπλωμάτης και πρώην Βοηθός Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ

Έφυγε από τη ζωή ο Μπενόν Β. Σεβάν, διακεκριμένος διπλωμάτης και επί σειρά ετών Εκπρόσωπος της AGBU στην Κύπρο, με την αρμενική κοινότητα του νησιού να εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλειά του.

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η AGBU Λευκωσίας αναφέρει ότι ο Μπενόν Β. Σεβάν γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λευκωσία και αφιέρωσε τη ζωή του στην αρμενική του κληρονομιά, την Κύπρο και τη διεθνή του δράση.

Απόφοιτος του Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου Μελκονιάν, ακολούθησε μακρά σταδιοδρομία στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, όπου υπηρέτησε ως Βοηθός Γενικός Γραμματέας.

Παρά τη διεθνή του πορεία, σύμφωνα με την AGBU, παρέμεινε στενά συνδεδεμένος με την Κύπρο και την αρμενική κοινότητα. Ως μακροχρόνιος εκπρόσωπος της AGBU στην Κύπρο, χαρακτηρίζεται από την κοινότητα ως «φάρος καθοδήγησης, μέντορας και ακάματος υπερασπιστής της πολιτιστικής μας κληρονομιάς».

«Η ζεστή του προσωπικότητα, η οξύνοια, το πάθος και η ανιδιοτελής γενναιοδωρία του κέρδισαν την αγάπη και τον σεβασμό όλων όσων είχαν την ευλογία να τον γνωρίσουν», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Η AGBU σημειώνει ακόμη πως για γενιές Αρμενίων της Κύπρου ο Μπενόν Σεβάν δεν ήταν απλώς ένας ηγέτης, αλλά «οικογένεια», υπογραμμίζοντας ότι η παρακαταθήκη του θα παραμείνει στην ιστορία της κοινότητας.

«Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένε μας Μπενόν. Θα μας λείψεις βαθύτατα. Αιωνία του η μνήμη», καταλήγει η ανάρτηση.