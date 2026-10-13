Κεραυνός και Πατσαλίδης εκπέμπουν μήνυμα δημοσιονομικής σύνεσης για το 2027

Ο κ. Πατσαλίδης έκανε ειδική αναφορά στις ανελαστικές δαπάνες, οι οποίες περιλαμβάνουν και το κρατικό μισθολόγιο, ζητώντας συγκράτηση. Ο κ. Κεραυνός παρουσίασε στοιχεία που υποστηρίζουν ότι περιορίζεται η δαπάνη για μισθούς, περιέγραψε αναλυτικά τις δαπάνες για το 2027, αλλά δεν παρέκκλινε από το αξίωμα ότι προέχει η παραγωγή πλεονασμάτων και η μείωση του χρέους. Σύμφωνα με την παρουσίαση του προϋπολογισμού, οι δαπάνες προσωπικού περιορίζονται το 2027 στο 26,1% του συνόλου, από 28% το 2025. Ο αριθμός των θέσεων στη Δημόσια Υπηρεσία μειώνεται για τρίτη συνεχή χρονιά, κατά 51 θέσεις. Εξαίρεση αποτελεί η εκπαίδευση, όπου οι θέσεις αυξάνονται, δεδομένων των αυξημένων αναγκών στη στελέχωση των δημόσιων σχολείων.

Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του αυξανόμενου ενεργειακού κόστους, ο κ. Κεραυνός επανέλαβε ότι «γίνεται προσπάθεια να εξασφαλιστούν εξαιρέσεις από την ΕΕ για περαιτέρω μείωση των φόρων στην ενέργεια».

Δημοσιονομικός χώρος

Ο διοικητής της ΚΤΚ περιέγραψε μια οικονομία που διατηρεί ισχυρές επιδόσεις, αλλά βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένους εξωτερικούς κινδύνους. Προέβλεψε ανάπτυξη περίπου 3% ετησίως τα επόμενα χρόνια, επισημαίνοντας ότι η διατήρηση πλεονασμάτων και η αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους ενισχύουν την ανθεκτικότητα της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης ανήλθε στο 4,1% του ΑΕΠ το πρώτο οκτάμηνο του 2026, ενώ το δημόσιο χρέος διαμορφώθηκε κοντά στο 50% του ΑΕΠ στο τέλος Αυγούστου. Ωστόσο, προειδοποίησε για τις πληθωριστικές πιέσεις, καθώς ο πληθωρισμός στην Κύπρο έφτασε το 5,2% τον Σεπτέμβριο, έναντι 3,8% στην Ευρωζώνη. Η ΚΤΚ προβλέπει μέσο πληθωρισμό 3,3% για το 2026.

Ο κ. Πατσαλίδης υπογράμμισε ότι η συγκράτηση των ανελαστικών δαπανών είναι αναγκαία, ώστε οι δημόσιοι πόροι να κατευθύνονται σε επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Προειδοποίησε, παράλληλα, ότι η δημοσιονομική πολιτική πρέπει να αποφεύγει την περαιτέρω ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης, η οποία θα μπορούσε να τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό.

Αίτημα για ευελιξία

Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό του 2027 ανθρωποκεντρικό, σημειώνοντας ότι ενισχύει τις δαπάνες κοινωνικής πολιτικής και περιλαμβάνει μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων της ακρίβειας. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι οι περιφερειακές συγκρούσεις και η ενεργειακή κρίση επιβαρύνουν την ευρωπαϊκή οικονομία και πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι έθεσε το ζήτημα της δημοσιονομικής ευελιξίας στο Eurogroup και στο ECOFIN, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιτρέψει στα κράτη μέλη να στηρίξουν περισσότερο πολίτες και επιχειρήσεις. Εστίασε, ειδικότερα, στην ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη η επίδραση του πληθωρισμού στα κρατικά έξοδα, όταν καθορίζονται τα όρια αύξησης των καθαρών δαπανών. Όπως υποστήριξε, δεν είναι λογικό οι δαπάνες να αυξάνονται λόγω του ενεργειακού πληθωρισμού, ενώ τα σχετικά όρια παραμένουν καθορισμένα σε ονομαστικούς όρους.

Το ΥΠΟΙΚ προβλέπει ανάπτυξη 3,1% το 2026 και 2,9% το 2027. Μεσοπρόθεσμα ο ρυθμός ανάπτυξης κινείται γύρω στο 3%, πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Η ανεργία εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει από 4,4% το 2025 στο 3,8%. Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός εκτιμάται στο 4% για το 2026, κυρίως λόγω της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης. Για το 2027 προβλέπεται αποκλιμάκωση στο 2,5% και για το 2028-2029 στο 2%.