«Πήγε με τον κηδεμόνα του»: Καρφιά Παμπορίδη για Αβέρωφ και καταγγελίες για πιέσεις από τον εκδότη της «Αλήθειας» Φρίξο Κουλέρμο

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ και διεκδικητής του χρίσματος άφησε σαφείς αιχμές για τον ρόλο του Φρίξου Κουλέρμου, τον οποίο χαρακτήρισε εμμέσως «κηδεμόνα» του Αβέρωφ Νεοφύτου, ενώ παράλληλα αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης δέχθηκε προτροπή να αποσύρει και ο ίδιος την υποψηφιότητά του, εάν επιθυμεί να διατηρήσει πολιτικές προοπτικές.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο Γιώργος Παμπορίδης σχολίασε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο την παρουσία του εκδότη στη συνάντηση, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «φαίνεται ότι ο καθένας πρέπει να παίρνει τον κηδεμόνα του στις συναντήσεις», για να προσθέσει ότι «εγώ δεν πήγα με κάποιο στην συνάντηση, πήγα μόνος μου».

Οι αναφορές του στρέφουν την προσοχή στις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η συνάντηση και στον ρόλο που διαδραμάτισε ο Φρίξος Κουλέρμος, ο οποίος, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Παμπορίδης, επιχείρησε να τον πείσει να εγκαταλείψει την κούρσα για το προεδρικό χρίσμα.

Ο εκδότης Φρίξος Κουλέρμος (αριστερά) με το Βουλευτή του ΔΗΣΥ Χαράλαμπο Πετρίδη και το στέλεχος του Κόμματος Ξένια Κωνσταντίνου

Ζήτησε να μην υποβάλει υποψηφιότητα

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο εκδότης της «Αλήθειας» του ανέφερε πως θα «πρέπει να τραβήξω πίσω εάν θέλω να έχω πολιτικό μέλλον», συνδέοντας ουσιαστικά, σύμφωνα με την περιγραφή του, τη συνέχιση της διεκδίκησης με τις μελλοντικές πολιτικές του προοπτικές. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Κουλέρμος φέρεται να του είπε «τι προσπαθείς να κάνεις, παριστάνεις τον αντάρτη. Αν θέλεις να έχεις πολιτικό μέλλον πρέπει να κάνεις πίσω», με τον Γιώργο Παμπορίδη να απαντά ότι «οι αντάρτες εκλογές δεν κατεβαίνουν και εγώ θα κατεβώ», ξεκαθαρίζοντας με αυτό τον τρόπο ότι δεν προτίθεται να αποσύρει την υποψηφιότητά του. Την ίδια ώρα, ο Γιώργος Παμπορίδης αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια στην απόφαση της Αννίτας Δημητρίου να μην προχωρήσει με την υποψηφιότητά της, εκφράζοντας τη θλίψη του για την εξέλιξη αυτή και αποδίδοντας στην πρόεδρο του ΔΗΣΥ την πρόθεση να θέσει το συμφέρον του κόμματος πάνω από τις προσωπικές της φιλοδοξίες.

«Θλίβομαι βαθύτατα που είδα την πρόεδρο χθες να αποσύρει την υποψηφιότητα της και σας το λέω με πλήρη συνείδηση. Η Αννίτα Δημητρίου απέδειξε ότι είναι πιο ηθική από όλους μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, εκτίμησε ότι η πρόεδρος του ΔΗΣΥ διέθετε ισχυρές πιθανότητες επικράτησης στην εσωκομματική διαδικασία, υποστηρίζοντας πως «η Αννίτα Δημητρίου πολύ δύσκολα θα έχανε να τη διαδικασία. Ήταν σχεδόν βέβαιη η νίκη της και επέδειξε ότι τοποθετεί πάνω από τις προσωπικές της φιλοδοξίες το καλό του κόμματος σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή». Ολοκληρώνοντας την αναφορά του στην Αννίτα Δημητρίου, ο κ. Παμπορίδης σημείωσε ότι «εγώ σήμερα σας καταθέτω ότι η πράξη της Αννίτας Δημητρίου είναι πράξη ήθους και της περιποιεί τεράστια τιμή. Εμένα είχε τον θαυμασμό μου και εχτές απέκτησε τον τεράστιο σεβασμό μου».