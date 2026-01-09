Βίκτωρας Παπαδόπουλος για το επίμαχο βίντεο: Δεν υπάρχει καμία αδιαφάνεια ούτε σκοτεινή συναλλαγή [ηχητικό]

Για το επίμαχο βίντεο στη πλατφόρμα Χ που δημοσιοποιήθηκε χθες και προκάλεσε πολιτικό σεισμό, τοποθετήθηκε στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» και την εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», ο Βίκτωρας Παπαδόπουλος, διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προεδρικού, απορρίπτοντας κάθε αναφορά σε αδιαφάνεια.

Ο κ. Παπαδόπουλος δήλωσε ότι το ταμείο του Κοινωνικού Φορέα Στήριξης Φοιτητών δημιουργήθηκε από προηγούμενη διακυβέρνηση και προεδρεύεται διαχρονικά από την εκάστοτε Πρώτη Κυρία, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει οτιδήποτε αδιαφανές στη λειτουργία του. Όπως ανέφερε, όλα είναι στο φως και ξεκάθαρα, σημειώνοντας ότι δεν υφίστανται διαδρομές χρημάτων, αλλά εισφορές, μέσω των οποίων στηρίζονται δικαιούχοι.

Απαντώντας σε αναφορές περί απαίτησης για μεγαλύτερη διαφάνεια, ο κ. Παπαδόπουλος έκανε λόγο για «συνθήματα», υπογραμμίζοντας ότι το συγκεκριμένο ταμείο λειτουργεί με καθαρές διαδικασίες και ότι οι χρηματοδοτήσεις εγκρίνονται μέσα από θεσμοθετημένο συμβούλιο. Όπως είπε, η διαφάνεια αποτελεί το Α και το Ω για τη σημερινή κυβέρνηση, προσθέτοντας ότι όταν αποχωρήσει από την Προεδρία θα έχει «καθαρά χέρια».

Παράλληλα, ανέφερε ότι βασικός στόχος της κυβέρνησης ήταν και παραμένει η αποκατάσταση και η διαφύλαξη του ονόματος της Κύπρου διεθνώς, τονίζοντας ότι είναι κάτι για το οποίο η κυβέρνηση δηλώνει περήφανη, καθώς όπως είπε όλα γίνονται με διαφάνεια.

Σε ό,τι αφορά τον επίμαχο λογαριασμό, τον οποίο επικριτές χαρακτηρίζουν αμφιβόλου προέλευσης και σκοπιμότητας, ο κ. Παπαδόπουλος δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν νιώθει πως βρίσκεται στο στόχαστρο, ούτε ότι υπάρχει οποιαδήποτε σκοτεινή συναλλαγή. Επισήμανε ακόμη ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να είναι υπόλογη για όσα λέγονται ή πράττονται από ιδιώτες. Ειδικά όσον αφορά τον κ. Χρυσοχόο, υπέδειξε πως δεν είχε καμία επικοινωνία με τον Πρόεδρο. «Ο κ. Χρυσοχόος απέστειλε μήνυμα όταν εκλέγηκε ο Πρόεδρος για να τον συγχαρεί, και ο Πρόεδρος δεν απάντησε καν», σημείωσε ο κ. Παπαδόπουλος για τη σχέση του κ. Χριστοδουλίδη με τον γνωστό επιχειρηματία.

Τέλος, αναφερόμενος στην προεκλογική εκστρατεία του 2023, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι υπήρξε υπέρβαση ύψους 19 χιλιάδων ευρώ, η οποία ωστόσο δηλώθηκε κανονικά, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση τού Βίκτωρα Παπαδόπουλου στην «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΚΤΩΡΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 09-01-2026