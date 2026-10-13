Ο ΕΟΑ Λευκωσίας ετοιμάζεται να προχωρήσει στην κατεδάφιση του Melios Zoo – Ενέργειες για καταχώριση ποινικής υπόθεσης για παρακοή δικαστικής απόφασης

Σε ανακοίνωσή του, ο ΕΟΑ Λευκωσίας αναφέρει ότι ενημερώθηκε στα μέσα του 2025 για πρωτόδικη απόφαση κατεδάφισης που είχε εκδοθεί το 2022 και στη συνέχεια συντονίστηκε με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Παράλληλα, ανέθεσε τον χειρισμό της υπόθεσης σε εξωτερικό νομικό συνεργάτη, ο οποίος ολοκλήρωσε τις απαιτούμενες ενέργειες για την καταχώριση ποινικής υπόθεσης για παρακοή της δικαστικής απόφασης.

Τον Φεβρουάριο του 2026, σύμφωνα με τον Οργανισμό, ενημερώθηκε γραπτώς το Υπουργείο Γεωργίας για την προετοιμασία της διαδικασίας και ζητήθηκε εκτίμηση του χρόνου που απαιτείται για την παραλαβή των ζώων, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή της απόφασης. Το Υπουργείο ανέβαλε προσωρινά την επικοινωνία λόγω της διαχείρισης των επιδημιολογικών ζητημάτων που είχαν προκύψει στην Κύπρο με τον αφθώδη πυρετό.

Μετά την απόρριψη της έφεσης από το Ανώτατο Δικαστήριο τον περασμένο Απρίλιο, ο ΕΟΑ Λευκωσίας αναφέρει ότι ήταν έτοιμος να καταχωρίσει τη σχετική υπόθεση παρακοής. Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαΐου 2026 στο Υπουργείο Γεωργίας, επισημάνθηκε η ανάγκη να καθοριστεί χρονοδιάγραμμα, ώστε να περιληφθεί στις οδηγίες του Δικαστηρίου και να διασφαλιστούν η στέγαση και η σίτιση των ζώων.

Ο Οργανισμός αναφέρει επίσης ότι, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Γεωργίας στα τέλη Αυγούστου, απέστειλε εκ νέου τα σχέδια κάτοψης του χώρου στις 4 Σεπτεμβρίου 2026.

Έκτοτε, σημειώνει, αναμένει το τελικό πλάνο των αρμόδιων υπηρεσιών για την ασφαλή παραλαβή και μετακίνηση των ζώων, προκειμένου να προχωρήσει απρόσκοπτα η εφαρμογή του δικαστικού διατάγματος κατεδάφισης.

Πηγή: ΚΥΠΕ