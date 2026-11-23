Την Τρίτη (24/11) συγγενείς, φίλοι και συμμαθητές θα αποχαιρετήσουν τη 17χρονη Κυριακή Αναστασίου, από τη Λεμεσό, η οποία έφυγε από τη ζωή το βράδυ του Σαββάτου (21/11), ενώ βρισκόταν με συμμαθητές της στην Κακοπετριά.
Δεν «μίλησε» η νεκροτομή για το θάνατο της 17χρονης Κυριακής - Αύριο Τρίτη η κηδεία, η παράκληση της οικογένειας
Συγγενείς, φίλοι και συμμαθητές ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν τη 17χρονη Κυριακή
Σύμφωνα με την αγγελία κηδείας, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 15:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στα Κάτω Πολεμίδια.
Στην αγγελία, η οικογένεια καλεί όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της 17χρονης να παραστούν στην τελετή, απευθύνοντας την ιδιαίτερη παράκληση: «Όλοι με άσπρη ενδυμασία».
Παράλληλα, ζητείται αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για την ανήλικη αδελφή της εκλιπούσας.
Τη 17χρονη αποχαιρετούν οι γονείς, η αδελφή, ο παππούς, η γιαγιά, οι φίλοι και οι υπόλοιποι συγγενείς της.
Υπενθυμίζεται ότι η Κυριακή εντοπίστηκε αναίσθητη σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Κακοπετριά το βράδυ του Σαββάτου. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Διενεργήθηκε η νεκροτομή
Στο μεταξύ, διενεργήθηκε η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού της 17χρονης από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου.
Κατά τη νεκροτομή λήφθηκαν δείγματα για εργαστηριακές εξετάσεις, ενώ δεν έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής ευρήματα σχετικά με τα αίτια θανάτου της.
Το ΤΑΕ Μόρφου συνεχίζει τις εξετάσεις για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η ανήλικη.
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