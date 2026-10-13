Κάιρο: «Εξετάζουμε σοβαρά τη συμμετοχή μας στην αμυντική συμφωνία Τουρκίας – Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν»

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελάτι, δήλωσε στο Bloomberg ότι το Κάιρο είναι έτοιμο να προσφέρει κάθε είδους στήριξη στη Σαουδική Αραβία, ακόμη και στρατιωτική, μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθι.

«Ό,τι κι αν ζητήσουν οι Σαουδάραβες, φυσικά θα ανταποκριθούμε. Χωρίς καμία επιφύλαξη, παρέχουμε κάθε είδους υποστήριξη», ανέφερε.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συμμετοχής της Αιγύπτου στη «Συμμαχία της Μέκκας», δήλωσε ότι «το ζήτημα εξετάζεται σοβαρά από την αιγυπτιακή πλευρά».

Η συμφωνία υπογράφηκε στις 7 Αυγούστου από τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, τον διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, και τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ. Προβλέπει ότι ένοπλη επίθεση εναντίον ενός από τα συμβαλλόμενα κράτη θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

Το Anadolu υπενθυμίζει ότι στις 5 Οκτωβρίου οι τρεις χώρες αποφάσισαν την άμεση εφαρμογή των δεσμεύσεων συλλογικής άμυνας και τη λήψη μέτρων για την ταχεία ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στη Σαουδική Αραβία.

Παράλληλα, Τουρκία, Αίγυπτος, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία εξέδωσαν την Κυριακή κοινή ανακοίνωση, με την οποία καταδίκασαν τις επιθέσεις των Χούθι και εξέφρασαν τη στήριξή τους στο Ριάντ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί οριστική απόφαση για την ένταξη της Αιγύπτου στη συμφωνία.

Πηγή: ΚΥΠΕ