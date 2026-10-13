Τραμπ: «Ο Ερντογάν θα έκανε ό,τι του ζητήσω» – Εξετάζει να ζητήσει από την Τουρκία να στηρίξει τη Σαουδική Αραβία κατά των Χούθι

«Τους βοηθάμε και μοιραζόμαστε πληροφορίες», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Θέλουμε να τελειώσει ο πόλεμος, γι’ αυτό συνεργαζόμαστε μαζί τους και με τη Ρωσία για να τερματιστεί ο πόλεμος».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι τόσο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν όσο και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιθυμούν να τερματιστεί ο πόλεμος, αλλά «υπάρχει πολύ μίσος μεταξύ των δύο» και «δεν ξέρουν πώς να το επιτύχουν».

Ο Τραμπ ρωτήθηκε επίσης για την συμφωνία με τη Ρωσία για το ρωσικό ντίζελ και η οποία έχει επικριθεί από Αμερικανούς βουλευτές και των δύο κομμάτων, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι φαίνεται να παραβιάζει τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας που επιβλήθηκαν λόγω της εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία.

Όταν ρωτήθηκε αν η Ρωσία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από τη συμφωνία για το ντίζελ για να αγοράσει περισσότερες βόμβες, ο Τραμπ απέφυγε να απαντήσει στην ερώτηση. «Πρόκειται για μια συμφωνία για το ντίζελ, όχι για εμάς. Αυτό διατίθεται στην παγκόσμια αγορά. Δεν διατίθεται σε εμάς».

Ο Τραμπ λέει ότι ενδέχεται να ζητήσει από τον Τούρκο πρόεδρο να παρέμβει για να στηρίξει τη Σαουδική Αραβία στον πόλεμο με τους Χούθι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι αντάρτες Χούθι που ελέγχουν μεγάλα τμήματα της Υεμένης «συμπεριφέρονται πολύ άσχημα», καθώς οι συνέπειες του πολέμου στο Ιράν εξαπλώνονται στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι πολεμούν τις κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης -που στηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία- σε έναν εμφύλιο που ξεκίνησε το 2014. Ωστόσο η σύγκρουση πήρε μεγάλες διαστάσεις αφού οι ΗΠΑ ξεκίνησαν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, πριν από οκτώ μήνες. Πρόσφατα, οι Χούθι κλιμάκωσαν τις επιθέσεις τους εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και το Στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ. Εξαπέλυσαν επίσης επιθέσεις στο διεθνές αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» του Ριάντ τις τελευταίες ημέρες, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 13 άνθρωποι και να τραυματιστούν περισσότεροι από 300.

Ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι «θα μπορούσε» να ζητήσει από τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να παρέμβει και να στηρίξει τα συμφέροντα της Σαουδικής Αραβίας. «Ο πρόεδρος Ερντογάν νομίζω ότι θα έκανε ό,τι του ζητήσω», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σημείωσε επίσης ότι νωρίτερα σήμερα μίλησε τηλεφωνικά με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Το υπουργικό συμβούλιο της Σαουδικής Αραβίας, που συνεδρίασε υπό τον πρίγκιπα Μοχάμεντ στο Ριάντ, προειδοποίησε ότι οι Χούθι θα υποστούν τις συνέπειες για τις επανειλημμένες επιθέσεις τους στο βασίλειο. Η Σαουδική Αραβία «δεν θα ανεχθεί καμία απειλή για την ασφάλειά της ή την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ